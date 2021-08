The Crown. Noii actori din rolurile Prințesei Diana și a prințului Charles

Noi actori îi vor interpreta pe Prințesa Diana și pe Prințul Charles în sezonul 5 al serialului The Crown.

Un nou cuplu regal se vede la orizont. Desigur, nu este vorba despre un cuplu din viața reală, ci din serialul de succes produs de Netflix, The Crown. Conform obiceiului, producătorii schimbă actorii în funcție de desfășurarea și avansarea evenimentelor, scrie CNN.

Noua distribuție din sezonul cinci îi are pe Dominic West, în rolul prințului Charles și pe Elizabeth Debicki în rolul prințesei Diana.

Cei doi vor interpreta cuplul regal măcinat de probleme și infidelitate în timpul anilor 1990. Aceștia preiau ștafeta de la Josh O'Connor și Emma Corrin, care i-au interpretat pe Charles și Diana în perioada din tinerețe.

Ultimul sezon s-a terminat cu criza maritală a cuplului Diana - Charles, după ce Diana a aflat de aventura extraconjugală a soțului său cu Camilla Parker Bowles (interpretată de Emerald Fennell).

Sezonul 5 este încă în producție.

Interviul Panorama, inclus în serial

Sezonul 5 al serialului The Crown va include și celebrul, dar și controversatul interviu „Panorama” al prințesei Diana, conform informațiilor furnizate de Andrew Morton, consultant al echipei de producție. Acesta consideră că în serial vor apărea atât momentul lansării cărții biografice a prințesei din 1992, scrisă de Morton, cât și interviul acordat de aceasta unui jurnalist al BBC, Martin Bashir, scrie The Sun.

Următorul sezon al showului despre familia regală britanică va surprinde „drama din spatele scrierii cărții”, a mai spus Morton. Prințesa Diana va fi portretizată de Elizabeth Debicki în sezonul 5.

„Un interviu cu majestatea sa, prințesa de Wales” face parte din documentarul Panorama, produs de cei de la BBC, fiind lansat pe 20 noiembrie 1995. Jurnalistul Martin Bashir a întrebat-o pe prințesă despre relația sa cu Charles, prințul de Wales, dar și despre motivele din spatele divorțului lor. La momentul lansării, interviul a fost privit de 23 de milioane de telespectatori, ceea ce la acel moment, reprezenta aproximativ 40% din populația Marii Britanii.

Prințul Charles, reacție DURĂ

O sursă apropiată lui Charles, a dezvăluit despre serial: „Alteța Sa Regală nu are absolut nicio părere despre asta. El nu a urmărit niciodată The Crown. Nici nu cred că știe ce acest nou sezon. A spus că serialul îl arată într-o lumină foarte neplăcută”, conform The Sun.

„Publicul nu ar trebui să fie păcălit să creadă că aceasta este o portretizare exactă. Este un serial cu un buget de la Hollywood”, a completat.

Mai mult, sursa a mai dezvăluit că prințul William a considerat că serialul i-a prezentat pe părinții săi într-un „mod fals și simplist”, dar scriitorul Peter Morgan spune că a discutat despre portretizări cu membrii seniori ai Familiei Regale, chiar dacă Palatul Buckingham a negat implicarea.