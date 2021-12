Teo Trandafir, mesaj de Crăciun pentru cititorii DC News. Cum arată Crăciunul acasă la aceasta

Teo Trandafir vorbește, în exclusivitate pentru Spectacola, despre ce înseamnă Crăciunul pentru ea, care sunt cele mai dragi amintiri legate de sărbătorile de iarnă, dar și cum are de gând să petreacă finalul din acest an.

La final de an, Teo Trandafir face un scurt bilanț al reușitelor, dar și a provocărilor din 2021. Prezentatoarea TV este recunoscătoare pentru multe lucruri și se roagă la Dumnezeu să-i dea ceea ce crede El că are ea nevoie.

SPECTACOLA: Ce a însemnat 2021 pentru tine?

Teo Trandafir: A fost un an căruia nu am să-i reproșez foarte multe. Au fost schimbări care se întâmplă în fiecare an, dar orice schimbare în bine este binevenita...

SPECTACOLA: Care au fost cele mai mari provocări dar și cele mai mari reușite în anul care tocmai se încheie?

Teo Trandafir: Pentru mine reușită, mai ales în perioada asta, înseamnă fiecare zi. Atâta vreme cât reușim să trecem cu bine peste încă o zi, fără să ne îmbolnăvim de orice, fără să fie nevoie să ne ducem să ne tratam, pentru mine este deopotrivă și o mare provocare, și o reușită. Știu că poate voi fi acuzată că cer prea puțin, dar de obicei îi cer lui Dumnezeu ce știe El că trebuie să îmi dea, nu ceea ce vreau eu.

Sărbătorile acasă la Teo Trandafir

SPECTACOLA: Cum te pregătești pentru sărbătorile din acest an?

Teo Trandafir: În niciun fel, nu avem planuri deocamdată, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Sunt mai multe direcții în care am vrea să ne îndreptam, Maia și cu mine, însă așteptam să vedem ce se petrece pentru a putea lua o decizie care să ne placa mai mult.

SPECTACOLA: Care sunt preparatele de sărbători care nu lipsesc din meniu?

Teo Trandafir: În general, mâncăm ceea ce mănâncă toată lumea; câteva sarmale, salata boeuf, aperitive și nu ne dam înapoi, puțin, nici de la dulciurile de final. Este adevărat că le savuram în cantități mici.

SPECTACOLA: Gătești pentru masa de Crăciun? Ai vreo rețetă care ar putea ajuta gospodinele să dea pe spate invitații de sărbători?

Teo Trandafir: Niciodată, pentru că nu mă pricep și este inutil să mă apuc să fac niște lucruri pe care nu le vă manca nimeni, nici măcar eu. În momentul în care ai folosit cuvântul „gospodina” pe mine m-ai complexat, pentru că eu, nefiind una, nu pot face recomandări.

SPECTACOLA: Ce reprezintă Crăciunul pentru tine?

Teo Trandafir: Este una dintre cele mai importante Sărbători, pentru că știm cu toții că în afara de lucrurile care se fac în mod tradițional și pe care, adesea, nu le înțeleg, reprezintă momentul în care viață Pământului s-a schimbat. S-a născut Regele tuturor. După părerea mea ar trebui să petrecem mai mult timp gândindu-ne la asta mai mult decât la cum să ne umplem stomacul în ziua respectiva.

SPECTACOLA: Un mesaj pentru cititorii Spectacola și DC News:

Teo Trandafir: Eu cred în Moș Crăciun, în mai bine, că împreună putem rezolva lucruri, că putem fi împreună. Cred că romanii nu sunt așa cum cred ei înșiși și cum suntem văzuți din exterior. Cred că romanii se vor trezi și că imnul național vă capătă sens.

