Tenismena Lesya Tsurenko, din Ucraina, s-a retras de la Indian Wells înainte de un meci cu o rusoaică. Acuze la adresa CEO-ului WTA: Pur şi simplu am cedat mental

"În urmă cu câteva zile, am avut o conversație cu CEO-ul WTA, Steve Simon, și am fost absolut șocată de ceea ce am auzit. Mi-a spus că el însuși nu susține războiul, dar dacă jucătorii din Rusia și Belarus îl susțin, atunci aceasta este doar părerea lor, este ok, iar opinia altor persoane nu ar trebui să mă deranjeze. În același timp, a menționat că, dacă i s-ar fi întâmplat acest lucru și ar fi fost în locul meu, s-ar fi simțit groaznic.

Și-a exprimat încrederea că rușii și bielorușii se vor întoarce la Jocurile Olimpice și a spus că se va întâmpla exact cum se întâmplă acum în tenis. De asemenea, a mai spus că fair-play-ul și principiile olimpice nu au fost încălcate, ci dimpotrivă.

Când l-am întrebat dacă a înțeles ce îmi spunea în timpul fazei active a agresiunii militare a Rusiei în țara mea, a spus că da și că aceasta a fost opinia sa. Am fost complet șocată de această conversație, iar în ultimul meci (n.r. - împotriva Donnei Vekic) a fost incredibil de dificil să joc. Când a fost timpul să intru pe teren, am avut un atac de panică și pur și simplu nu am putut să ies pe teren. Pur și simplu am cedat din punct de vedere mental.

Am cerut să organizăm o teleconferință cu consiliul de administrație al WTA pentru a ridica întrebarea cum poate o persoană precum Steve Simon să fie un lider în WTA și ce ar trebui să facem în această privință. Cum putem înțelege în continuare că organizația noastră ne protejează cumva drepturile? Pur și simplu nu înțeleg cum s-a întâmplat în această lume ca astfel de lucruri să trebuiască să fie explicate. Este foarte surprinzător și foarte dureros", a spus Lesya Tsurenko.

WTA a reacţionat după declaraţiile ucrainencei

“În primul rând, recunoaștem emoțiile pe care Lesia și toți sportivii noștri ucraineni le-au gestionat și continuă să le gestioneze în această perioadă foarte dificilă. Suntem martorii unui război oribil în curs de desfășurare, care continuă să aducă circumstanțe neprevăzute cu consecințe profunde care afectează lumea, precum și circuitul global WTA și membrii săi.

WTA a reflectat în mod constant sprijinul nostru deplin pentru Ucraina și condamnă cu fermitate acțiunile care au fost aduse de guvernul rus. Odată cu aceasta, rămâne un principiu fundamental al WTA, care este acela de a se asigura că sportivii individuali pot participa la evenimentele profesioniste de tenis pe baza meritelor și fără nicio formă de discriminare, fără a fi penalizați din cauza deciziilor luate de conducerea țării lor”, se arată într-un comunicat.

