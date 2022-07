Te cunosc de undeva, finala. Moment special, sâmbătă, în timpul emisiunii: "Poate ne-am judecat prea mult unii pe alții"

Te cunosc de undeva, finala. Marea finală a sezonului 17, care va fi difuzată sâmbăta aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1, vine cu multe surprize pentru telespectatorii celui mai iubit transforming show, Te cunosc de undeva!. Pepe, alături de concurenții, care nu au intrat în marea finală, au pregătit un moment special din muzicalul The Greatest Showman.

Te cunosc de undeva, finala. Pentru ultima oară în acest sezon, concurenții Te cunosc de undeva!, împreună cu un împătimit al transformărilor, prezentatorul Pepe, au acceptat provocarea transformării. Aceștia au trebuit să se dezbrace de prejudecăți pentru o interpretare spectaculoasă a melodiei This is me, din muzicalul The Greatest Showman,

Te cunosc de undeva, finala. “Am trecut prin momente grele în ultimii ani și poate ne-am judecat prea mult unii pe alții, dar momentul care urmează ne aduce aminte că toți suntem diferiți și merităm să jucăm rolul principal în propria noastră viață, având curajul de a ne arăta cu autenticitate în fața lumii”, a transmis Alina Pușcaș. Întregul moment va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20:00, în marea finală a sezonului 17 Te cunosc de undeva!.

Te cunosc de undeva, finala. Cum s-au descurcat cuplurile în marea finală, dar și cine va câștiga premiul cel mare, care va fi donat în scop caritabil, telespectatorii Te cunosc de undeva!, vor afla, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1.

