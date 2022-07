Tatăl lui Elon Musk a devenit din nou...tată. Cea care i-a oferit copilul este fiica sa vitregă

Tatăl lui Elon Musk are un al doilea copil cu fiica sa vitregă, care este cu 41 de ani mai mică decât el, a spus chiar fericitul tată într-un nou interviu. Errol Musk, în vârstă de 76 de ani, a declarat pentru The Sun, citat de Insider, miercuri, că mai are o fiică cu Jana Bezuidenhout, în vârstă de 35 de ani, născută în 2019. Bătrânul Musk și Bezuidenhout mai un fiu, Elliot Rush, care acum are 5 ani.

Mama lui Bezuidenhout, Heide, și Musk au fost căsătoriți timp de 18 ani și au doi copii. Bezuidenhout avea 4 ani când Musk i-a devenit tată vitreg. Errol și Maye Musk (mama lui Elon) au fost căsătoriți între 1970 și 1979 și au trei copii: Elon, Kimbal și Tosca.

Fiicele lui Errol au fost șocate de relație

Errol Musk a spus pentru The Sun că bebelușul ”nu a fost planificat”, adăugând că el și Bezuidenhout au stat împreună aproximativ 18 luni după nașterea primului lor copil. Nu mai locuiesc împreună, dar ”au multă afecțiune unul pentru celălalt”, a spus el.

Musk tatăl a spus că fiicele sale au fost ”șocate” de relația sa cu Bezuidenhout. The New York Post raportează că are un total de șapte copii.

”Pentru ei era sora lor”, a spus Errol pentru The Sun. ”Încă se simt un pic siderați din cauza asta, pentru că ea este sora lor. Sora lor vitregă”.

Errol și Elon nu își vorbesc

Vorbind cu tabloidul, Musk a susținut părerile fiului său despre creșterea populației.

”Singurul lucru pentru care suntem pe Pământ este ca să ne reproducem”, a spus el. "Dacă aș putea avea un alt copil, aș face-o. Nu văd niciun motiv să nu o fac."

Astăzi, Errol și Elon Musk nu își vorbesc.

Insider a raportat la începutul acestei luni că Elon Musk a avut doi copii gemeni în secret în noiembrie cu unul dintre directorii săi de top de la Neuralink, Shivon Zilis. Asta înseamnă că miliardarul are nouă copii. O zi mai târziu, el a postat pe Twitter: ”Fac tot posibilul pentru a ajuta criza subpopulării. O rată a natalității în colaps este cel mai mare pericol cu care se confruntă civilizația de departe”.

Miliardarul din tehnologie și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea cu privire la scăderea ratei natalității de-a lungul anilor. Anul trecut, el a postat pe Twitter că ”civilizația se va prăbuși” dacă oamenii vor face mai mulți copii. Experții spun că scăderea natalității nu înseamnă neapărat un dezastru dacă guvernele și liderii corporativi iau măsurile potrivite pentru a se adapta la o lume cu mai puțini oameni.

Elon Musk, tată de gemeni în secret

În noiembrie, CEO-ul Tesla, Elon Musk, în vârstă de 51 de ani, a avut parte de o pereche de gemeni ai căror mamă este Shivon Zilis, în vârstă de 36 de ani, directorul de operațiuni de la compania Neuralink.

Potrivit documentelor descoperite în urma anchetelor, Justiția din Statele Unite a notat că Musk și Zilis au semnat o petiție în luna aprilie, în care aceștia doreau să schimbe numele copiilor pentru a avea numele de familie al tatălui lor, dar și numele de familie al mamei lor. Zilis s-a născut în Ontario, Canada, și l-a întâlnit pe Elon Musk prin intermediul programului de cercetare OpenAI, care a fost realizat în parteneriat cu miliardarul în 2015. Aceasta a studiat economie și filosofie la Universitatea din Yale unde, de asemenea, s-a făcut remarcată prin prezența ei în echipa de hochei. Citește mai multe AICI.

