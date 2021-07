Tatăl lui Britney Spears rămâne gardian al tutelei vedetei

Un judecător din Statele Unite a refuzat ridicarea tutelei vedetei Britney Spears, tatăl său fiind gardianul legal, care ia deciziile finale în privința vieții sale. Cântăreața a cerut în noiembrie 2020 unei instanțe din Los Angeles să pună capăt controlului pe care Jamie Spears îl are asupra sa, scrie BBC.

Britney Spears a declarat că „se teme de tatăl său” și dorește ca acesta să nu mai fie gardianul său, un rol pe care îl deține din 2008. Cu toate că cererea a fost respinsă de instanță, decizia nu are legătură cu declarațiile pe care artista le-a făcut în urmă cu câteva zile.

„Vreau ca tutela să ia sfârșit”

„Vreau ca această tutelă să ia sfârșit. Cred cu tărie că această tutelă este abuzivă. Vreau să mă pot căsători cu iubitul meu și să am un copil, dar tutela îmi interzice acest lucru. Am un sterilet implantat care previne orice sarcină. Am vrut să merg la medic să scot steriletul, dar tutela mi-a interzis acest lucru. Mă simt abuzată și singură”, a explicat artista de 39 de ani într-o audiere de 25 de minute.

Audierea informală nu a primit nicio cerere pentru destituirea tutelei. Judecătoarea Brenda Penny a spus în cadrul ședinței că va ține o audiere în care artista să poată face o cerere de destituire a tutelei.

În urma dezvăluirilor, Britney Spears şi-a cerut scuze faţă de fani pentru că nu le-a împărtăşit mai devreme trauma legată de tutela ei judiciară, informează DPA, citat de Agerpres. În prima ei declaraţie publică de la afirmaţiile sale explozive din cadrul audierii de miercuri în procesul ce vizează anularea tutelei sale judiciare, superstarul pop a mărturisit că "s-a prefăcut ca totul este OK" deoarece i-a fost jenă să împărtăşească ce i s-a întâmplat.

Postări optimiste într-o situație sumbră



Pe Instagram, Spears, în vârstă de 39 de ani, a împărtăşit fanilor un citat despre importanţa basmelor şi a admis că postările ei optimiste de pe reţelele de socializare au dat o impresie greşită despre viaţa ei milioanelor sale de fani.



"Vreau doar să vă spun un mic secret ... ca oameni, cu toţii ne dorim o viaţă de basm şi după ce am postat ... viaţa mea pare să arate şi să fie destul de uimitoare ... cred că pentru asta ne străduim cu toţii! Acesta a fost una din trăsăturile cele mai frumoase al mamei! Oricât de rău ar fi arătat o zi când eram mai tânără ... de dragul meu şi al fraţilor mei, ea s-a prefăcut întotdeauna că totul era OK", a povestit Britney.