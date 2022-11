Tabla Ouija, un joc periculos? 11 copii au fost găsiți leșinați într-o școală

Unsprezece copii care au participat la un joc de masă Ouija au fost găsiți leșinați în incinta școlii în care învață, scrie Mirror. Aceștia au suferit vărsături violente și spasme musculare, despre care medicii au spus că s-au datorat toxiinfecțiilor alimentare.



Profesorii de la Institutul Tehnic Agricol din Hato, Columbia, au fost șocați când au descoperit că elevii s-au prăbușit pe un coridor. Copiii, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, au fost transportați de urgență la Spitalul Manuela Beltrán, din cartierul Socorro. Tinerii și-au petrecut o zi acolo pentru a primi tratament, dar cauza misterioasă a bolii lor a lăsat personalul nedumerit.



Se presupune că elevii au fost implicați într-un joc de masă Ouija - o tablă cu litere, cifre și alte semne pe marginea ei, folosită pentru a intra în contact cu morții.

Ce simptome aveau copiii

Jose Pablo Toloza Rondón, primarul orașului Hato a spus: "Copiii erau leșinați în momentul în care au fost găsiți, le lipseau respirația și le ieșea saliva groasă din gură. Nu este exclus să fi fost tabla Ouija, care face parte din anchetă. Alții spun că au consumat apă dintr-un recipient, alții că au venit de la un bazin și li s-a dat ceva de mâncare"



După intervievarea copiilor, s-a ajuns la concluzia că aceştia au băut apă din acelaşi pahar.

Juan Pablo Vargas Noguera, coordonatorul medical de urgență la Hospital del Socorro a declarat: "Am fost la El Hato și am găsit 11 pacienți între 13 și 17 ani cu vărsături, dureri abdominale și spasme musculare. Nu am constatat alterarea psihologică la copii, ținând cont că s-a spus că ar fi fost de la jocul tablei Ouija. Raportul medical spune că s-a datorat toxiinfecției alimentare".



Rectoratul Institutului Tehnic a spus că nu se va pronunța asupra cazului până când cele întâmplate nu vor fi clarificate de autorități.

Păpușa Huggy Wuggy, locul 1 la toxicitate. Psihologul Radu Leca, avertisment: ”Incitare la omor. Este de neacceptat”. Ce să-i spui copilului tău dacă o cere

Păpușile Huggy Wuggy sunt un adevărat pericol pentru copilul dumneavoastră, avertizează specialiștii din lumea întreagă, după ce sute de părinți s-au arătat îngrijorați de mesajele violente pe care le transmite Huggy Wuggy, un personaj din jocul horror “Poppy Playtime”. Pentru a înțelege exact cum îi afectează pe copii aceste jucării, DC NEWS l-a contactat pe psihologul Radu Leca, care ne-a confirmat faptul că micuții pot fi afectați psiho-emoțional dacă au o păpușă Huggy Wuggy sau dacă văd videoclipurile cu acest personaj de pe Youtube.

"Huggy Wuggy este cea mai periculoasă jucărie din punct de vedere psiho-emoțional pentru copii. Ce o recomandă pentru locul 1 la toxicitate? Aspectul/Designe-ul și versurile cântecului difuzat de jucărie. Copiii pot învăța ușor versurile. Ideea e că, prin repetare, dau un anumit tip de comportament, de furie. Este vorba despre faptul că, pe fundalul muzical care este difuzat din păpușă, se aud versuri negative. Versurile conțin noțiunea de incitare la omor. Este de neacceptat, păpușa se vinde odată cu versurile. Părinții trebuie să le asculte, ele pot fi traduse de orice minor, pe Google, în mod gratuit.", a declarat Radu Leca.

"Când copilul ne cere cu insistență această jucărie îi spunem foarte clar că această jucărie nu este pentru vârsta lui, că nu îi va aduce fericire și că sub nicio formă, niciodată, nici mami, nici tati, datorită faptului că îl iubesc foarte mult, nu o vor cumpăra. Orice prieten de familie care aduce această jucărie în casa noastră, din momentul ăla jucăria va pleca către un loc mai bun, se va strica, vom avea grijă să îi stricăm în interior cipul care difuzează muzică, va avea un accident cu cerneală, va avea un accident în lavabilă... Așa se fac lucrurile în așa fel încât să protejăm copiii.", a explicat Radu Leca. Vezi mai mult AICI.

