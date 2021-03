Surorile regelui Juan Carlos al Spaniei s-au vaccinat în afara ţării

Surorile fostului rege Juan Carlos al Spaniei s-ar fi vaccinat în Abu Dhabi, titrează BBC. Mai multe rapoarte ale jurnaliștilor spanioli arată că prințesa Elena, de 57 de ani și prințea Christina, de 55 de ani, au primit vaccinul în timp ce își vizitau tatăl.

Ambele femei au încercat să își explice decizia, mai ales că în Spania, cele două nu se încadrează încă pentru a fi vaccinate.

„Sora mea și cu mine am mers să ne vizităm tatăl și pentru a primi un certificat care să ne permită să călătorim în continuare pentru a-l vedea am decis să acceptăm oferta de a ne vaccina. Dacă nu ar fi fost circumstanțele prezente, am fi așteptat să ne vină rândul la vaccin în Spania”, au comentat cele două pentru publicația El Mundo, citată de BBC.