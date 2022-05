Supriză la Casa Iubirii. Un fost concurent Survivor își caută jumătatea în emisiunea Andreei Mantea

Este vorba despre Albert Oprea, cunoscut în urma competiției „Survivor România”. Încă de la prima emisiunea, a fost asaltat cu numeroase întrebări din partea fetelor.

„Grațiela: Care a fost cea mai lungă relație a ta?

Albert: Nu am avut relații lungi, să știi.

Ștefania: Pasagere?

Albert: Nu știu dacă sunt pasagere. Cred că șapte luni.

Grațiela: Nu-ți dorești să ai ceva serios sau nu a fost să fie?

Albert: Bună întrebare.

Ștefania: Șapte luni mi se pare o relație serioasă.

Grațiela: Păi, la 25 de ani mi se pare puțin șapte luni.

Albert: Am avut un stil de viață destul de haotic, cu plecări, am fost și prin afară. Am avut un stil de viață destul de agitat și atât a durat', scrie kanald.ro

Concurent controversat la Survivor

Fostul războinic de la „Survivor România' a fost un personaj controversat de-a lungul edițiilor emisiunii prezente atunci în grila celor de la Kanal D. Cu toate acestea, deși era foarte antipatizat de colegii din echipa, Albert câștigase respectul celor de acasă pentru modul neconflictual în care aborda provocările.

„Când am intrat, mă credeam foarte puternic, credeam că nimic nu mă poate doborî, probabil și vârstă, dorința de afirmare. Credeam că am experimentat tot până acum, eu am lucrat și pe afară, am stat departe de familie și mă simțeam foarte pregătit pentru Survivor', declara Albert după ce a fost eliminat de la „Survivor România'.

