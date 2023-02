"Era clar că Rusia va folosi toate pârghiile pe care le are în interiorul Moldovei. Le are, au fost la putere acolo ani de zile rușii, prin diverse partide. Era clar că se va folosi de aceste pârghii să o dea jos pe Maia Sandu cu partidul ei, care sunt pro-europeni, și să-și pună oameni de-ai lor. Asta se întâmplă de un an de zile. Au fost proteste, plătite zic ei, probabil că au fost plătite, făcute de pro-ruși, în condițiile în care acolo e sărăcie maximă, că e cea mai săracă țară din Europa. Și atunci sunt toate condițiile posibile ca partidele pro-ruse să răstoarne lucrurile în Moldova, dar nu înseamnă că se întâmplă mâine. De aia zic că probabil este exagerat. Au zic că vin suporterii de la partizani Belgrad ca să dărâme Guvernul", a declarat Mugur Ciuvică în cadrul emisiunii "Miercurea Neagră" de la DC NEWS.

VEZI ȘI: Planul Rusiei de a înlătura conducerea de la Chișinău ar fi implicat diversioniști din Serbia. Totul trebuia să se întâmple la un meci de fotbal

Ciuvcă: Mercenari... Asta mi se pare exagerat

"Da, că erau mercenari printre suporteri...", a reamintit analistul politic Bogdan Chirieac.

"Mercenari... Asta mi se pare exagerat. Nu pot să contest 100%, dar mi se par exagerări. În rest, poate să fie o luptă politică în Moldova pentru ca rușii să răstoarne guvernul acesta. Nu știu cu ce rezultate va fi, dar nu că o să fie, e deja de un an de zile... Nu știu cât de tare se va ține doamna Maia Sandu. Îi doresc succes. Sunt puternici pro-rușii, înțeleg că și în sondaje vreo două partide din astea pro-ruse sunt peste partidul doamnei Maia Sandu. Deci lucrurile nu stau foarte bine, dar nici foarte rău. Guvernul ăsta mai are vreo doi ani de guvernare. S-a schimbat premierul, acolo probabil că s-au certat Soros-istele între ele", a spus Mugur Ciuvică.

"Soros-iste le spuneți? De ce nu le spuneți Harvard-iste, că sunt amândouă cu studii la Harvard?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Harvard, hai să fim serioși. Doamna Maia Sandu este la o școală din asta post-liceală din America, a făcut nu știu ce curs. E un fel de școală post-liceală care are cumva legătură prin corespondență cu Harvard-ul din când în când. Mai întreabă Harvard: Voi mai existați acolo? Da, da, ne-a mai trimis Soros niște studenți și merge treaba. Da, s-au certat între ele, nu înțeleg de ce s-au certat, nu ne-a spus nimeni de ce s-au certat, de la ce s-a luat și a schimbat-o. Înțeleg că are în continuare, și ăsta este un test pentru Maia Sandu, are în continuare majoritate parlamentară ca să treacă noul Guvern, ăsta pe care și-l pune acum.

"Nu este exclus să apară violențe"

Le doresc succes, dar va fi rău acolo, rău cam cum a fost tot timpul doar că răul din ăștia 30 de ani este accentuat de răul provocat de război și atunci răul devine ceva mai mare, dar nu prea văd ce putem noi face în chestiunea asta. Noi cât am putut să îi ajutăm i-am ajutat, dacă Doamne ferește, se schimbă Guvernul, se întrerup și ajutoarele românești, dar și alea europene, vor veni rușii să le dea gaz...

Dar pe unde vor veni acum cu războiul? Iarăși sunt probleme. E o zonă din asta mlăștinoasă. Au mai fost proteste până acum și a rezistat Maia Sandu până acum, să vedem acum ce se va întâmpla. Nu este exclus să apară violențe, dar nu văd chestia aia în care să vină paramilitari care să ocupe instituții și să facă, și să dreagă, ce a mai spus Maia Sandu. Asta mi se pare exagerat", a mai spus Mugur Ciuvică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News