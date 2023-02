"Sunt aici să o ucid pe regină". Ce pedeapsă a primit britanicul care voia să tragă cu arbaleta în Regina Elisabeta a II-a / Foto: Captură video The Guardian

Un britanic a devenit astăzi prima persoană care a fost condamnată pentru trădare din 1981, după ce a fost prins pe terenul Castelului Windsor cu o arbaletă încărcată și le-a spus polițiștilor și soldaților: "Sunt aici să o ucid pe regina". Jaswant Singh Chail, în vârstă de 21 de ani, a pledat vinovat la Old Bailey că a intenționat să rănească sau să o alarmeze pe Majestatea Sa, după ce a fost arestat în fața casei sale din Berkshire, pe 25 decembrie 2021, scrie Daily Mail.



Tânărul de 21 de ani, care era îmbrăcat în negru și purta o mască metalică, i-a spus unui ofițer înarmat că era acolo pentru a o ucide pe Regină și acest lucru a fost auzit de doi soldați din Gărzile Grenadier, înainte de a fi arestat. Ultima persoană care a fost condamnată în temeiul aceluiași act de trădare din 1842 a fost Marcus Sarjeant, care a tras împușcături în alb asupra Reginei în timp ce ea mergea la un mall din Londra, în timpul paradei Trooping the Color din anul 1981.



Propagandistul William Joyce, cunoscut și sub numele de Lord Haw-Haw, a fost ultima persoană care a fost condamnată în temeiul actului separat și mai grav privind trădarea, din 1351, în anul 1945.

Bărbatul ar putea fi condamnat la închisoare pe viață pentru fapta sa

De când Crime and Disorder Act a devenit lege în 1998, pedeapsa maximă pentru trădare în Marea Britanie a devenit închisoarea pe viață. Chail va fi condamnat pe 31 martie.

El înregistrase un videoclip cu patru zile înainte de arestare în care a făcut aceeași amenințare cu moartea, cerând răzbunare pentru masacrul din Amritsar din anul 1919, în care 379 de protestatari au fost uciși și 1.200 răniți de forțele britanice în India, în orașul sfânt sikh din Punjab.



Aproape de locul unde stătea el cu arbaleta, Regina sărbătorise Crăciunul în apartamentele private de la reședința ei regală principală. Astăzi, participând online la ședință de la spitalul de psihiatrie de maximă securitate Broadmoor, tânărul de 21 de ani a făcut semn cu mâna instanței și apoi a recunoscut trei infracțiuni.

Tânărul se află deocamdată într-un spital de psihiatrie





Cea mai gravă acuzație cu care s-a confruntat și pe care a recunoscut-o a fost în temeiul secțiunii a doua a Legii privind trădarea, care spunea că "la 25 decembrie 2021, la Castelul Windsor, aproape de persoana Reginei, ați produs sau ați avut în mod intenționat o arbaletă încărcată cu intenția de a o folosi pentru a o răni pe Regina Elisabeta a II-a sau pentru a alarma pe Majestatea Sa".

El a fost, de asemenea, acuzat că a amenințat cu uciderea Reginei și că a avut o arbaletă încărcată, o armă ofensivă, într-un loc public, lucru care este interzis prin lege. Tânărul va fi condamnat la sfârșitul lunii martie în urma unor rapoarte psihiatrice.

Domnul judecător Jeremy Baker a ordonat producerea de rapoarte psihiatrice pentru a lua în considerare dacă Chail ar trebui trimis la închisoare sau la spital. El este reținut la spitalul psihiatric de maximă securitate Broadmoor din Berkshire și se va întoarce pentru sentință pe 31 martie.

