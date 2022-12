Şunca afumată, produsul pe care mai toţi românii îl mănâncă, un pericol real. Dr. Bogdan Georgescu, Sanador: Şi dacă e fum natural, şi dacă nu, trebuie evitat

Întrebat dacă dieta poate preveni apariţia cancerului, medicul Bogdan Georgescu spune că "există acest concept, că e mai bine să previi decât să tratezi".

"Vă dau un exemplu. Ţara care are cea mai mare incidenţă a cancerului gastric din lume este Japonia. Are şi cea mai mare mortalitate, morbiditate pe cancer gastric. Din cauza peştelui afumat! Este demonstrat matematic că consumul excesiv de alimente care au trecut prin acest proces de conservare are efect teratogen direct asupra mucoasei gastrice", a mai spus dr. Georgescu.

"Există obiceiuri alimentare total nesănătoase care cresc riscul de cancer digestiv. Este vorba de alimentele prăjite sau preparate la grătar. În urma acestui proces de preparare, se sintetizează nişte produşi cancerigeni", a mai explicat dr. Bogdan Georgescu.

Dieta la modă acum

"Dar omenirea a mâncat carnea pusă pe cărbuni din preistorie încă", a intervenit Val Vâlcu.

"Există un concept nou în nutriţie, se cheamă dieta paleo, în care omul încearcă să imite regimul alimentar pe care îl avea homo neanderthalus, mâncare cât mai puţin preparată termic. Din păcate, toate produsele acelea care dau gustul cărnii şi senzaţia aceea de rumen, din păcate, sunt cancerigene", a mai completat specialistul.

"Să spunem că nu renunţăm la o plăcere cum e carnea pe grătar, dar iată că industria alimentară face eforturi şi se răspândeşte mult moda produselor afumate. De ce? Să spunem adevărul. Când se produce mangal pentru grătar, lichidul respectiv rămas, apa, gudron, ce mai e acolo, este condensat şi cu o substanţă rezultată se stropeşte aşa zisa carne afumată. Nu este afumare, dar aşa se face. Şi avem de la parizer, la şuncă, pastramă, sosuri afumate, etc. Plin de afumături. Dacă înainte de inventarea frigiderului era necesară metoda, acum e doar de moft, ca să îi dea gust. Şi spuneţi că afumătura este cancerigenă şi ar trebui evitată!", a spus Val Vâlcu.

"Exact! Bineînţeles! Şi dacă e natural fumul şi dacă nu, în principiu ar trebui evitat!", a concluzionat dr. Bogdan Georgescu.

