Suma imensă plătită de Liviu Vârciu în Constanța: Vă dau cuvântul meu de onoare!

Liviu Vârciu a spus că prețurile de pe litoral sunt exagerate și a dezvăluit cât a trebuit să scoată din buzunar pentru o friptură.

„Cât am înjurat, nu vreau să zic unde am fost. Am fost la Constanța, era unul cu un grătar în față, cu niște vită. De vita japoneză știam că nu ai cum să te apropii că este scumpă. I-am zis să ne taie și nouă, eram șase persoane. Eu, finii mei, niște prieteni. I-am spus să ne taie și nouă, au fost șase porții. M-am gândit cât să coste, că era 45 lei//100 de grame. 19 milioane am dat, vă dau cuvântul meu de onoare. Am nota de plată”, a spus Liviu Vârciu, notează a1.ro.

Citește și / Scărlătescu și iubita acestuia, Doina Teodoru, prima apariție la TV. Replică pentru Vârciu

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru și-au luat prin surprindere fanii, bucurându-i cu prima apariție televizată în calitate de cuplu. Îndrăgitul chef a făcut chiar și dezvăluiri surprinzătoare.

În ediția 61 a emisiunii „Prețul cel bun” de la Antena 1, ediție dedicată Paștelui, spectatorii și telespectatorii au avut surpriza să îl vadă pe Cătălin Scărlătescu apărând alături de iubita lui, Doina Teodoru, pe care mulți au cunoscut-o după aparițiile sale savuroase din cadrul emisiunii iUmor. Până acum, cei doi au fost extrem de discreți în privința relației lor și nu s-au afișat împreună, nici în viața reală, și nici în mediul online.

„Deci, tu îi iei la roast sau la mișto și ei se bucură?! Pe Cătălin îl iei la roast?”, a dorit Liviu Vârciu să afle. „Uneori, da”, a glumit Doina Teodoru. „Cum să mă ia la mișto, când eu sunt mișto?!”, a fost reacția imediată a lui Cătălin Scărlătescu, notează a1.ro.

Mai târziu, când îndrăgitul chef a ghicit costul unui produs prezentat la „Prețul cel bun”, acesta a venit alături de Liviu Vârciu și așa au ieșit la iveală detalii savuroase. „Spune-mi, că-s tare curios, cum ai hotărât tu să te cumințești”, a întrebat prezentatorul show-ului.

„O voce! O voce și o floare! Uite, ceva de genul: Ieși acasă!”, a spus Scărlătescu.

„Altă variantă nu aveai. Erai singurul bărbat pe care îl invidiam! M-am oprit eu, s-a oprit Andrei, s-a oprit Pepe, s-a oprit Fodor, băi, dar ce caută Scărlătescu ăsta, de nu vrea să se mai oprească!?

„Am și eu o vârstă”, a răspuns Cătălin Scărlătescu, spre surprinderea tuturor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News