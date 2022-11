Suedia şi Finlanda au făcut 'paşi pozitivi', însă Turcia aşteaptă 'măsuri concrete', anunță şeful diplomaţiei turce, la Summit-ul NATO de la București

'Noul guvern din Suedia este mai determinat decât precedentul şi noi primim acest lucru cu satisfacţie (...) Au făcut schimbări legislative şi toate acestea constituie paşi pozitivi', a declarat Cavusoglu într-o conferinţă de presă la Bucureşti, la finalul reuniunii miniştrilor de externe din statele NATO.



Cavusoglu şi omologii săi suedez şi finlandez au avut marţi o întâlnire în marja reuniunii de la Bucureşti.



'Am avut o întâlnire foarte bună ieri (...) Trebuie să spun că, după această reuniune, am simţit progrese', a dat asigurări ministrul suedez Tobias Billstrom, precizând că se va deplasa în curând la Ankara pentru a pleda din nou în favoarea primirii ţării sale în NATO.



Cavusoglu a adăugat totuşi că, în pofida 'declaraţiilor frumoase şi a unei bune determinări' din partea celor două ţări nordice, Turcia aşteaptă în continuare 'măsuri concrete'.



'Nu am văzut încă măsuri concrete în domenii precum extrădarea criminalilor, îngheţarea activelor grupărilor teroriste şi stoparea activităţilor lor. Da, au existat paşi pozitivi, precum schimbări legislative, dar trebuie să vedem aplicarea lor', a spus ministrul turc.



Turcia blochează din mai extinderea Alianţei la Suedia şi Finlanda, acuzându-le că adăpostesc militanţi ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) şi ai altor grupări kurde.



Ungaria, celălalt stat NATO care nu a ratificat până acum aderările Suediei şi Finlandei, a promis că va face acest lucru la începutul lui februarie 2023, a declarat miercuri şeful diplomaţiei de la Helsinki, Pekka Haasvisto.

Și Erdogan apreciază "progresele înregistrate de Finlanda şi Suedia" în procesul de aderare la NATO

Turcia a apreciat că Suedia şi Finlanda au făcut "progrese" în vederea aderării ţărilor nordice la NATO, potrivit unei declaraţii comune după o reuniune organizată vineri la Stockholm, notează AFP.

Într-un comunicat, cele trei ţări "au salutat intensificarea cooperării (...) şi progresele înregistrate de Finlanda şi Suedia în respectarea memorandumului" semnat în marja summitului de la Madrid din iunie.



"Suedia a respectat în mare măsură memorandumul trilateral şi avansează spre NATO", a afirmat pe Twitter responsabilul suedez pentru negocierile de aderare, Oscar Stenström, la finalul reuniunii anunţate la începutul acestei luni de preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.



După invazia Ucrainei de către Rusia, Finlanda şi Suedia au prezentat în mai o candidatură comună pentru a se alătura Alianţei Nord-Atlantice, abandonând decenii de nealiniere militară.



Aceasta, care trebuie acceptată în unanimitate de cele 30 de state membre ale NATO, a fost ratificată de toţi, cu excepţia Turciei şi Ungariei.



Ankara a acuzat cele două ţări, în primul rând Suedia, că servesc drept refugiu pentru militanţii apropiaţi Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) şi Unităţilor de Protecţie a Poporului (YPG) active în Siria, pe care Turcia le consideră teroriste.



În vizită la Ankara la începutul lui noiembrie, premierul suedez, Ulf Kristersson, a promis că va răspunde preocupărilor exprimate de Turcia în lupta sa împotriva terorismului.



La mijlocul lui noiembrie, parlamentul suedez a adoptat o modificare a Constituţiei care permite Suediei să-şi intensifice lupta împotriva terorismului, care va intra în vigoare în ianuarie, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News