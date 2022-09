SUA returnează Israelului o monedă ”extrem de rară” în valoare de 1 milion de dolari

Moneda datează din anul 69 d.Hr. și a fost estimată la peste 1 milion de dolari, potrivit biroului procurorului districtual din Manhattan, care a găzduit luni o ceremonie de repatriere la New York.

Mișcarea vine la 20 de ani după ce autoritățile israeliene au aflat pentru prima dată, prin intermediul unor informatori, că moneda de argint a fost descoperită de către jefuitorii de antichități în Valea Ella, la sud de Ierusalim. Se crede că este unul dintre depozitele de monede găsite de hoți în zonă, care găzduiește numeroase situri arheologice importante, potrivit CNN.

Anchetatorii spun că articolul a intrat pe piața neagră înainte de a fi introdus ilegal în Marea Britanie prin Iordania. Apoi a fost exportat în SUA folosind documente false.

În 2017, ofițerii de securitate internă au confiscat moneda în Denver, Colorado, unde urma să fie oferită la licitație.

”În ciuda complexității acestei investigații, echipa noastră de procurori, analiști și agenți care lucrează cu autoritățile israeliene, au reușit să descopere această antichitate în doar câteva luni”, a declarat procurorul districtual Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., într-o declarație, descriind moneda ca fiind de ”o valoare culturală imensă”.

Regatul Iudeii a căzut sub controlul roman în anul 6 d.Hr., deși rezistența la stăpânirea imperială a dus la o serie de revolte cunoscute sub numele de războaie iudeo-romane. Moneda datează din al patrulea an al Primei Revolte Evreiești, cunoscută și sub numele de Marea Revoltă Evreiască, care a început în anul 66 d.Hr.

Romanii au permis ca anumite monede locale să fie emise și să circule în diverse părți ale imperiului lor, inclusiv în Iudeea. Autoritatea Israeliană pentru Antichități (IAA) a declarat că liderii rebeli au imprimat ”motive evreiești” peste monedele imperiale, acoperind astfel fața împăratului. Un comunicat de presă al IAA a descris acest act drept ”o declarație de independență a evreilor din țara Israelului, o declarație împotriva puternicului imperiu care le-a stat în fața”.

Arheologii români au descoperit un tezaur cu 169 de inele de aur: O astfel de comoară nu mai există în Europa Centrală și de Est

Arheologii din România au descoperit un depozit extraordinar de inele de aur antice pe care o femeie de 6.500 de ani le purta în păr.

Tezaurul a fost descoperit îintr-un mormânt din epoca cuprului și include 169 de inele de aur, 800 de mărgele din os și o brățară de cupru decorată în spirală, descoperită de o echipă de la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea.

Bijuteriile au fost depuse alături, la o înmormântare, alături de trupul unei femei „extrem de bogate”, a declarat directorul muzeului, Gabriel Moisa, relatează Agerpres.

Arheologii au identificat rămășițele ca aparținând unei femei pe baza dimensiunii scheletului și a faptului că a fost îngropat fără arme. Scheletul a indicat, de asemenea, că era înaltă și bine hrănită, iar starea bună a dinților ei a oferit mai multe dovezi că făcea parte dintr-o ramură elitistă a societății.

Descoperirile datează de acum 6.500 de ani, din epoca cuprului.

Călin Ghemiș, arheologul principal al proiectului, a descris tezaurul drept o „descoperire fenomenală”, spunând că „o astfel de comoară nu mai există în Europa Centrală și de Est”, potrivit artnet.

Citește mai mult AICI.

