Stand-up Revolution intră în grila Antena 1. Teo, Vio, Costel și Dan Badea revin la TV

Stand-up Revolution, emisiunea așteptată de toți iubitorii de stand-up, intră în grila Antena 1 de luna aceasta, începând cu data de 29. Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români. Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni.

Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

„România are Roast”, premiera în curând

Cel mai nou proiect Antena 1, „România are Roast”, va fi difuzat începând cu data de 11 mai.

Micutzu este pregătit să medieze competiția roast-ului dintre echipele Pârșii circumspecți și Marmotele vesele, iar Andrei Ungureanu și Rikito Watanabe sunt gata să îndrume echipele în călătoria lor prin țară.

Din 11 mai, cei mai cunoscuți stand-upperi ai momentului, Micutzu (Cosmin Nedelcu), Cosmin Natanticu, Maria Popovici, Mincu, Cristi Popesco, Dan Frînculescu, Cătălin Bordea, Teodora Nedelcu, Radu Bucălae, Nelu Cortea și Teo Ioniță vor fi la Antena 1. Emisiunea România are Roast, prezentată de Micutzu, își va face debutul pe micile ecrane începând de miercuri, 11 mai, de la ora 20:30. Echipele Pârșii circumspecți și Marmotele vesele se vor confrunta într-o luptă spectaculoasă de roast și stand-up ce are ca miză România, premiul de 10.000 de Lei al fiecărei ediții și titlul de cei mai buni stand-upperi ai României. „Formatul este foarte antrenant pentru noi. Avem parte de probe destul de solicitante și roast-uri bazate exclusiv pe regiunile vizitate prin țară. Până acum pot spune că cel mai greu mi-a fost să scriu despre Oltenia pentru că am încercat să fac ca stereotipurile din acea regiune să nu li se para jignitoare”, a declarat căpitanul echipei Marmotele vesele, Cătălin Bordea.

De partea cealaltă a baricadei, Cosmin Natanticu, căpitanul Pârșilor circumspecție, de dezvăluit: „Echipa noastră este foarte unită, competitivă și ascultătoare, ca niște pârși adevărați. Nu cred că mi s-a părut nimic greu pentru că atunci când faci ce-ți place, nimic nu pare complicat, dar pot spune că a fost mai dificil să scriu despre zona Banatului pentru că nu am avut de ce să mă leg pentru a face roast”.

