Sportivii români David Popovici și Robert Glință au fost primiți de Familia Regală a României / foto

Luni, 10 octombrie 2022, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au primit, la Palatul Elisabeta, tinerii sportivi înotători ai Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.



Au fost prezenți olimpicii David Popovici, Robert Glință, Vlad Stancu, Patrick Dinu, Ștefan Cozma, Alexandru Constantinescu, Aissia Prisecariu, Anastasia Bako și Constantin Popovici.



Cu această ocazie, Familia Regală a adresat felicitări campionilor pentru felul în care și-au făcut datoria de sportivi și de români, la campionatele mondiale și europene, precum și la toate celelalte competiții la care au luat parte.



La evenimentul de la Palatul Elisabeta au participat antrenorii și preparatorul fizic ai sportivilor campioni, precum și reprezentanții Federației Române de Natație și Pentatlon Modern: doamna Camelia Potec, domnul Matei Giurcăneanu, doamna Andreea Frigioiu, domnul Silviu Anastase, doamna Ștefania Nicolae și domnul Daniel Remeș.

Antrenorul de nataţie Luka Gabrilo, elogii la adresa lui David Popovici: Forma corpului său nu e a unui om, ci a unui delfin

Luka Gabrilo, omul care îl antrenează pe Robert Glinţă, are doar cuvinte de laudă la adresa lui David Popovici.

"David are două chestii la care nu toată lumea are acces: primul este antrenorul său, Adrian. Acesta un tip liniștit și tăcut, cu picioarele pe pământ. Îl iubesc, suntem prieteni buni. Important este că nu fac mare caz din ce au reușit. Am avut o discuție cu David și i-am spus: Ascultă-l pe Adrian și lasă-i pe ceilalți din jurul tău care îți spun anumite lucruri, Adrian te va duce departe", a declarat Luka Gabrilo, citat de GSP.

"Forma corpului său nu e a unui om, ci a unui delfin"

"Forma corpului său nu e a unui om, ci a unui delfin, merge deasupra valului când înoată. Şi al treilea este mentalitatea sa, am vorbit cu mulți înotători, am fost alături de Ian Thorpe, dar în ziua în care am discutat cu David Popovici, am mers acasă și am vorbit cu mama mea, care este campioană olimpică și încă urmărește sport. I-am zis: Mamă, pregătește-te, acest băiat va distruge tot ce știm despre înot!. Nu vreau să pun prea multă presiune pe el, dar cred că suntem la începutul unui chestii interesante în înot”, a mai spus antrenorul (citește continuarea AICI).

