Spitalul Suceava, singurul din țară care permite vizitele la pacienții Covid de la ATI

Pacienții în stare gravă din Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, inclusiv cei din secția ATI-Covid, pot fi vizitați de membri ai familiei, cu respectarea unor condiții stricte pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2, scrie Monitorul de Suceava.

Managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, a declarat, luni, că decizia a fost luată împreună cu medicul epidemiolog, încă de când a preluat mandatul pentru conducerea interimară a unității medicale, în luna iulie a anului trecut.

„Am decis că este bine și putem să aprobăm aceste vizite pentru pacienții aflați în stare gravă. Este foarte important ca acești pacienți să aibă suportul celor dragi. Am încercat să suplinim prin prezența medicilor și psihologilor, dar nu este întotdeauna de ajuns. Este foarte important ca cel aflat în stare gravă, în stare critică, să simtă că are suportul celor dragi”, a afirmat dr. Calancea.

Vizitele sunt permise doar pentru rudele de gradul I

Pentru aceasta, spitalul a elaborat o procedură care reglementează accesul la pacienții în stare gravă, atât în secția ATI-Covid, cât și în celelalte secții. Accesul se face cu respectarea strictă a regulilor epidemiologice, cu echipare corectă și cu asumarea anumitor riscuri din partea celor care vizitează un pacient. Vizitele sunt permise doar pentru rudele de gradul I și doar o singură persoană poate merge la pacient.

„Încercăm să înțelegem nevoia celui care se află în suferință și să-i ameliorăm starea de sănătate. Zilnic, în toate secțiile spitalului sunt cam 10-15 vizite pe zi”, a precizat dr. Calancea.

Coordonatorul secției ATI Covid din spital, dr. Dănuț Barbunc, a explicat că, pentru a vizita un pacient aflat la Terapie Intensivă - Covid, ruda de gradul I trebuie să facă o cerere în acest sens către directorul medical și trebuie să semneze un formular că își asumă potențialul risc de infectare.

Luni, toate cele 18 paturi din această secție erau ocupate. Un singur pacient, o femeie în stare gravă, este transferată de la Baia Mare. Ea se află în spitalul sucevean de o lună. Toți ceilalți pacienți sunt din județul Suceava.

Sursă: Monitorul de Suceava