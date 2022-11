Speak a rămas fără cuvinte când a aflat ce salariu avea Cătălin Scărlătescu în 1994

Speak l-a întrebat pe Cătălin Scărlătescu, în podcastul „La fileu”, când a început să facă primii bani din meseria sa.

„Nu știu ce înțelegi tu din bani. Fii atent. În 1994, salariul meu era de 1400 de dolari”, a spus Cătălin Scărlătescu, moment în care Speak a rămas fără cuvinte. „Da, da!”, a subliniat Cătălin Scărlătescu. „Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani”, a zis Cătălin Scărlătescu.

„În 1993, ai mei și-au făcut un credit pentru un televizor color. 1400 de dolari?! În lei cât era? Luai o Dacie”, a zis Speak. „Aveam vreo trei mașini atunci”, a zis Cătălin Scărlătescu. „Important este cu cine și pentru cine muncești”, a mai zis bucătarul.

Chefi la cuțite, 31 octombrie 2022. Lina Chirilă a fost eliminată din competiția sezonului 10

Chef Cătălin Scărlătescu a pierdut un concurent. Lina Chirilă a fost eliminată în ediția 26 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 31 octombrie 2022.

Proba duelului a fost un dificilă, însă echipele au reușit să facă față provocării. Jurații au degustat preparatele concurenților și au rămas plăcut impresionați de unele farfurii. De asemenea, chefii au avut și câteva dezamăgiri în ceea ce privește unele rețete de la duel. „Multe note de 4 și 5. Eu zic că nu a fost o probă ușoară asta”, a spus Gina Pistol.

Cei care au obținut punctaj maxim la duelul din seara asta, de 15 puncte, au fost Mădălina Cafadaru, Carmen Cojocar, Titus Antonescu și Brigitta Gheorghe. Andrei Mihalcea și Adrian Stroe și-au urmat colegii cu 14 puncte. Mădălina, soția lui NOSFE, a avut 13 puncte, în timp ce farfuriile lui Gabriel și Paco au primit 12 puncte din partea juraților.

Florica Baboi și Gigi Burger au primit 11 puncte. De asemenea, scorțișoara l-a pus în dificultate pe Tobi, motiv pentru care preparatul său a luat doar 7 puncte. Cel mai mic punctaj a fost obținut de Lina Chirlă, doar 5 puncte.

Astfel, doamna Lina a fost eliminată din competiția sezonului 10 Chefi la cuțite.

„America Express - Drumul Aurului”, la Antena 1

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul online și mama ei, Mihaela, sunt concurenții „America Express - Drumul Aurului”.

Regulile sunt deja bine cunoscute: au la dispoziție un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare și transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort și să își depășească limitele fizice și psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de euro, marele premiu de la finalul cursei.

Un element în plus al acestui sezon este apariția Jocker-ului, pentru care se va juca în primul episod al fiecărei etape. Câștigarea lui va aduce avantaje surpriză, care vor conta foarte mult în clasamentul final. Mutarea pe un alt continent vine cu schimbări majore de cultură și obiceiuri, pe care telespectatorii le vor descoperi odată cu cele 9 cupluri de vedete ce pleacă în această aventură.

Cel de-al cincilea sezon al show-ului va fi prezentat de Irina Fodor care, la fel ca până acum, va fi alături de concurenți pas cu pas, îi va coordona, le va oferi misiuni, dar și mult râvnitele imunități. Poveștile despre locurile spectaculoase în care se va desfășura toată această aventură vor fi aduse în continuare de Oase și Marius Damian.

