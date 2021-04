Șovre își asumă: „Sunt conştient că acţiunea mea nu s-a încadrat în normele impuse arbitrilor UEFA”

Arbitrul asistent Octavian Şovre, cel care a cerut autografe atacantului norvegian Erling Haaland pentru o cauză umanitară la finalul partidei Manchester City - Borussia Dortmund (2-1), din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, a declarat, pentru site-ul FRF, că este conştient de faptul că acţiunea sa nu s-a încadrat în normele impuse de UEFA, informează Agerpres.



El îşi doreşte însă ca prestaţia de pe teren să fie cea care să primeze în luarea unei decizii privind cariera sa internaţională.



"În primul rând aş dori să le mulţumesc şi eu celor care, după ce au aflat de această poveste, au ales să sprijine activitatea asociaţiei în diferite feluri. Am văzut articole sportive donate în scop caritabil şi nu numai, iar acest lucru m-a bucurat. Apoi, sunt conştient că acţiunea mea nu s-a încadrat în normele impuse arbitrilor UEFA. Ceea ce îmi doresc însă este ca prestaţia mea şi a brigăzii din care fac parte să primeze în luarea oricărei decizii privind cariera mea internaţională", a explicat arbitrul asistent.





Şovre a menţionat că sprijină de mai mulţi ani Asociaţia SOS Autism Bihor



"Povestea începe cu câţiva ani în urmă, atunci când împreună cu alţi arbitri din judeţul Bihor şi cu colegi din brigăzi internaţionale am decis să sprijinim o asociaţie care se îngrijeşte de persoanele care suferă de autism, dar şi alte acţiuni caritabile. Una dintre contribuţii a fost oferirea unor suveniruri din sport, în special autografe, cu fotbalişti şi sportivi, pentru a fi scoase la licitaţie şi a aduna fondurile necesare desfăşurării activităţii. Cu acest gând l-am rugat pe Haaland să-mi semneze cartonaşele, care, între timp, au ajuns la directoarea asociaţiei respective. Acestea vor fi scoase la licitaţie, sper să fie valorificate la maxim şi să îi ajute pe cei care au nevoie", a spus el.



"Am avut şansa de a intra în contact cu mari sportivi, mari fotbalişti, atât cu ocazia Jocurilor Olimpice, cât şi la alte competiţii internaţionale. Astfel am reuşit să adun autografe în acest scop", a adăugat Octavian Şovre.

Blamat și admirat





Arbitrul asistent român Octavian Şovre, care a oficiat la meciul dintre Manchester City şi Borussia Dortmund, din 6 aprilie, a cerut autografe atacantului norvegian Erling Haaland la finalul partidei de pe Etihad Stadium, obţinând semnătura atacantului echipei germane pe câteva cartonaşe.



Iniţial, gestul său a fost criticat, dar ulterior s-a aflat că Octavian Şovre strânge autografe şi alte obiecte ale fotbaliştilor renumiţi pentru a fi licitate, iar sumele obţinute sunt donate în scopuri umanitare către Asociaţia SOS Autism Bihor.