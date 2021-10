Șoșoacă se dezice de fanul ei care a ajuns în stare gravă la spital din cauza Covid-19. Irineu Darău (USR) a pus-o la punct după delirul anti-vaccinist

După ce a făcut doar declarații mincinoase despre vaccin cum ar fi că duce la deces, infertilitate și alte inepții, acum, Diana Șoșoacă nu se consideră vinovată, nici măcar moral, că Erno Kovacs zace pe un pat de spital. Irineu Darău, parlamentar USR, i-a atras atenția că, poate, la un moment dat, într-o zi, va plăti pentru morțile persoanelor care nu s-au vaccinat din cauză că s-au luat după declarațiile unor astfel de politicieni.

”Nu am auzit niciodată de el, nu am vorbit niciodată cu el!”, a zis Diana Șoșoacă despre Erno Kovacs deși imaginea în care apar împreună o contrazice. După ce a văzut că bărbatul a ajuns la spital, parlamentara s-a sucit privind propriile sale declarații: ”Păi... în primul rând, eu nu am zis că nu există Covid. În al doilea rând, nu i-am zis dacă să se vaccineze sau nu. Dumnealui zice că regretă că nu s-a vaccinat. Să ne spună cine l-a oprit să se vaccineze. Noi am militat pentru dreptul de a alege între a te vaccina sau nu”. Apoi, Diana Șoșoacă a spus că ”nici nu știm ce efecte ar fi putut să aibă acest domn dacă se vaccina”.

Irineu Darău, parlamentar USR, a intervenit și a zis: ”Ați spus mereu că vaccinarea ucide, că dă sterilitate pe trei generații, că prin vaccinul cu ARNm se pot exploata rețelele 5G. Sunt lucruri absolut iresponsabile pe care le-ați afirmat cu repetiție. Nu vă puteți dezice de aceste vorbe și de impactul lor asupra oamenilor”.

”Am zis eu că mă dezic?!”, a spus Șoșoacă.

”Vă garantez că, în anii următori, veți deconta aceste declarații pentru că duc la morți!”, a spus Irineu Darău.

”Unde scrie că eu mă cunoșteam cu Erno Kovacs?! Cine vrea să se vaccineze n-are decât, dar să se știe că pot apărea efecte adverse. Cine răspunde pentru efectele adverse provocate de vaccin?”, a mai zis Diana Șoșoacă într-un delir greu de oprit, în direct, la Realitatea Plus în emisiunea lui Laurențiu Botin.

Până la urmă, Diana Șoșoacă s-a eschivat schimbând subiectul.

”Ați sărit la alt subiect, asumați-vă responsabilitatea pentru ce spuneți... De câți morți mai este nevoie pentru ca dumneavoastră să vă schimbați linia de mesaj?! Este o linie cinică! Nu are nicio legătură cu sănătatea publică!”, a adăugat Irineu Darău.

Organizatorul protestelor anti-COVID și anti-vaccin din Zalău a transmis, marți, pe contul său de Facebook un mesaj prin care îndeamnă toți oamenii să se vaccineze

”Vaccinați-vă, dragii mei. Mie îmi pare rău că nu m-am vaccinat. Nu lăsați să treacă timpul. Îmi pare rău că am fost împotriva vaccinării și contra COVID. Am să promovez vaccinul. Medicii sunt eroi. Trebuie respectați, îmi aplec capul în fața lor”, a spus Erno Kovacs.

Bărbatul le-a mulțumit medicilor și le-a scuze pentru neîncrederea pe care a avut-o în aceștia.

Erno Kovacs a ieșit de mai multe ori în stradă la proteste împotriva coronavirus și a măsurilor impuse de autorități.