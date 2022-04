Sorin Cîmpeanu, despre scandalul cazărilor la olimpiada din Craiova: E vina decidenţilor, pentru că suma alocată pentru cazare şi masă per elev a fost prea mică

Între 18 și 22 aprilie, orașul Craiova a fost gazda Olimpiadei Naționale de Limba Franceză, reunind elevi olimpici din toate județele cu excepția Covasnei și Harghitei, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial. EduPedu.ro a publicat pe 23 aprilie un material în care lotul județului Prahova a relatat atmosfera de concurs, emoțiile și desfășurarea programului de olimpiadă. După publicare, mai mulți elevi și părinți au sesizat nereguli și plângeri pentru celelalte licee, unde participanții au fost cazați în condiții neprielnice.

A fost nevoie de voluntariat din lipsă de fonduri

"Cele patru cazuri semnale în ultimele ore sunt deja în atenţia noastră. Am solicitat inspectorilor generali informări care sunt în curs de actualizare. Da, la Craiova au fost probleme. Este o problemă cu decizia managerială pentru că doar trei cămine nu s-au reabilitat în Craiova şi s-a ales unul din cele trei cămine nereabilitate. La situaţia semnalată de dumneavoastră nu se confirmă, Inspectoratul Şcolar a făcut eforturi şi a cazat absolut toţi copiii la pensiuni, deşi sumele alocate nu permiteau acest lucru. 90 de profesori voluntari şi-au pus la dispoziţie autovehiculele personale pentru a susţine aceste olimpiade. Deci trebuie recunoscut efortul colegilor. Nu este vina profesorilor, este vina noastră, a decidenţilor, pentru că suma alocată pentru cazare şi masă per elev olimpic a fost prea mică. Iar acum o creştem. Dacă, însă, profesorii au făcut acest lucru pe bază de voluntariat, trebuie apreciat efortul" a explicat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Organizatorul Olimpiadei Naționale de Limba Franceză este Guvernul României, prin Ministerul Educației și structura sa teritorială Inspectoratul Școlar Județean Dolj, potrivit site-ului oficial.

Lia Olguţa Vasilescu ia poziţie

Tot pe acest subiect, Lia Olguța Vasilescu a precizat că starea colegiului cu probleme se cunoştea dinainte. Explicaţiile au fost transmise şi pe Facebook printr-o postare publică:

"Ca urmare a articolului publicat despre condițiile de cazare a elevilor de la Olimpiada de franceză, în căminul de la Colegiul Gheorghe Chițu, vreau să fac câteva precizări:

1. Primăria Craiova nu a fost întrebată unde pot fi cazați elevii de la olimpiade, organizarea aparținând în totalitate Inspectoratului Județean Școlar Dolj. Ne-am fi opus ca ei să fie cazați acolo, dat fiind că liceul intră în reabilitare, în totalitate, în luna mai, așa cum s-a întâmplat cu alte 30 de școli și licee, anul trecut. De altfel, unul dintre etajele acestui cămin era deja renovat, celelalte urmând să fie reabilitate.

2. Elevii au fost cazați și la liceele Nenițescu, Bibescu, Energetic și Elena Cuza, unde condițiile sunt impecabile.

3. Menționez că orașul Craiova este printre puținele unde s-a investit foarte mult în sistemul educațional. Numai în ultimul an au fost refăcute toate bazele sportive școlare, iar în peste 50 la sută din unitățile de învățământ a fost schimbat mobilierul școlar, au fost efectuate lucrări de reparații la fațade, interioare, băi, internate.

4. De altfel, în toate intervențiile mele publice am spus că la Colegiul Chițu sunt necesare lucrări ample de reabilitare, atât la baza sportivă, cât și la clădiri, care nu pot fi inițiate repede, fiindcă trebuie să respectăm niște proceduri. Deci se cunoștea starea acestui colegiu.

5. Doar trei internate din Craiova mai au nevoie de reparații capitale, iar la Colegiul Chițu este unul dintre ele.

6. Înțelegem că decizia de a fi cazați în acel cămin a fost luată de IȘJ Dolj pe motiv că este mai aproape de sălile de clasă unde se ținea concursul școlar. Dacă am fi fost consultați, am fi putut pune la dispoziție un autocar pentru deplasarea elevilor, așa cum am făcut-o în nenumărate cazuri.

Din păcate, lipsa de comunicare poate duce și la astfel de situații nedorite! Așa cum am fost deschiși, de fiecare dată, la acordarea de sprijin oricărei entități a statului, am fi făcut-o și acum la un simplu apel telefonic, mai ales că este vorba de copii!

În fotografii aveți câteva exemple de investiții în școli și internate făcute în ultimul an."

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News