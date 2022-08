Şofer de 19 ani, prins cu viteză la volan de două ori într-un minut, în două localităţi diferite din judeţul Botoşani

El a fost surprins de poliţişti la ieşirea din localitatea Vârfu Câmpului, în timp ce mergea cu 152 de kilometri pe oră, iar ulterior, când poliţiştii au pornit în urma autoturismului pentru a-l opri, după intrarea în localitatea Ionăşeni, a fost înregistrat conducând cu 129 de kilometri pe oră.

Tânărului i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru opt luni şi a fost amendat cu 4.200 de lei. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducere fără permis, transmite corespondenta RRA, Gina Poenaru, scrie Rador

Ce faci când şoferul din spate îţi face flash-uri pe autostradă

Condusul agresiv se manifestă mai ales pe puţinii kilometri de autostradă din România, iar una dintre manifestări este reprezentată de flashuri.

"În ultima vreme s-a putut observa că românii au anumite dificultăți în a circula pe astfel de drumuri de mare viteză. Unii sunt grăbiți și încearcă să treacă de cei din față, fie cu presiuni sau semnale luminoase. Cum ar trebui să răspundem la flash-urile șoferilor agresivi?

În primul rând, pe autostradă se circulă pe prima bandă, cea de a doua fiind folosită pentru depășiri. Legat de flash-uri, a fost introdusă o prevedere care sancționează astfel de comportamente. În caz că facem o depășire, iar un alt șofer ne presează cu flash-uri, ar trebui să ne păstrăm calmul. Nu ar trebui să bruscăm comenzile mașinii, să ne continuăm depășirea, după care revenim pe prima bandă. Nu trebuie să dăm atenție celui din spatele nostru, deoarece atenția noastră trebuie să se concentreze asupra mașinii din fața noastră, pentru a evita orice pericol.

Principala cauză a accidentelor este nepăstrarea distanței față de mașina din față", a transmis Poliţia Română pentru Promotor.

Un şofer care a rămas fără permis din cauza unui neacordări de prioritate a contestat procesul verbal de contravenţie. Acesta a spus că "cele consemnate în cuprinsul procesului-verbal nu corespund realităţii, întrucât la momentul traversării intersecţiei a obsevat că se apropie un autoturism, iar acesta a făcut semn flash cu farurile, însemnând că poate trece prin mica înţelegere”.

Şoferul a considerat astfel că „are acceptul de trecere şi-a continuat deplasarea, iar autoturismul în cauză i-a apărut brusc în faţă".

"Cu privire la susţinerile petentului referitoare la flash-urile autoturismului condus de intervenientă, instanţa reţine că aceste sunt neîntemeiate neputând fi dovedite în cauză. În plus, instanţa reţine că nu se poate afirma că efectuarea unor semnale luminoase scurte, de tip flash, ar avea o semnificaţie clară, prestabilită, această manevră urmând a fi interpretată în funcţie de situaţia concretă în care se află conducătorii auto. Astfel, un conducător auto poate efectua flash-uri luminoase pentru a avertiza alt conducător auto că acesta are obligaţia de a-i acorda prioritate, nu neapărat că îi acordă prioritate sau pentru a-l avertiza că urmează o zonă supravegheată prin radar”, se mai arată în sentinţa Judecătoriei Brăila, care nu este definitivă, conform Adevărul.

Am stat de vorbă cu Titi Aur, specialist în conducere defensivă, fost pilot de raliuri, despre acest caz, pentru a vedea dacă este în regulă să şofăm "la mica înţelegere" sau dacă ar trebui să ne ghidăm exclusiv după semnele de circulaţie.

"E o discuţie foarte lungă. Legal, nu are dreptate. Nu avea prioritate, la revedere, nu are ce face. Nu poate demonstra că i s-au făcut flashuri, dar şi dacă ar fi putut demonstra, era greu de dovedit că ăsta era motivul pentru care se făceau. Nu se poate contesta asta. Acum nişte ani, însă, erau nişte şmecheri cu maşini destul de stricate, lovite peste tot, care veneau în intersecţii unde aveau prioritate şi tu nu, îţi făceau semn să treci, şi când treceai intrau uşor şi te loveau. După care ameninţau că se duc la poliţie, te lasă fără permis pentru neacordare de prioritate şi mai trebuia să le faci şi maşina. Şi cereau astfel nişte sume de bani, mult mai mari decât costul reparaţiilor, pe motiv că dacă se duce la poliţie te lasă fără carnet. Ei făceau asta intenţionat şi aveau locuri favorite. Te lăsau să ieşi din benzinării, de pe străduţe secundare, etc", a precizat Titi Aur pentru DC NEWS.

