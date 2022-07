”Slavă Domnului că Meghan nu vine”. La înmormântarea prințului Philip Familia Regală ducii de Sussex nu ar fi fost bine primți împreună

O nouă carte zguduie Palatul Buckhingam și susține că Regina i-a spus personalului său cel mai de încredere că a fost ușurată că Meghan nu a participat la înmormântarea Prințului Philip. Autorul Tom Bower susține că ea le-a spus asistenților săi în ziua înmormântării: ”Mulțumesc lui Dumnezeu că Meghan nu vine.” Era pe 17 aprilie și la doar o lună după ce nepotul ei Harry și soția Meghan s-au întâlnit cu Oprah Winfrey pentru un interviu senzațional care a murdărit imaginea Familiei.

În volumul ”Răzbunare: Meghan, Harry și războiul dintre Windsor”, biograful Bower detaliază modul în care Regina a făcut observația neprietenoasă la Windsor în timp ce se pregătea să meargă la Capela Sf. George pentru slujbă, unde lumea a privit-o când stătea singură în lojă din cauza restricțiilor Covid, scrie The Sun. Bower scrie: „La 9 aprilie 2021, prințul Philip a murit. Înmormântarea sa a fost fixată pentru 17 aprilie. Harry a sosit la Londra chiar înainte de slujbă.

Regina, ușurată de absența Ducesei Meghan

„Dispoziția era sumbră. Zilnic, mass-media lăuda viața remarcabilă și devotamentul lui Philip față de țară. Ducele plănuise o simplă înmormântare la Capela St George, Windsor. Repetițiile au prezentat un exercițiu militar impecabil. Puțini nu ar fi atinși de perfecțiunea tradiției ceremoniale britanice. Se prognoza că vremea va fi remarcabilă. Singura incertitudine a fost relația dintre Harry și familia lui. Cum ar face față tatălui și fratelui său. Meghan a motivat sarcina ei de șapte luni drept motiv pentru care nu a călătorit. În Castelul Windsor, Regina se pregătea să înfrunte publicul într-una dintre cele mai triste zile din viața ei. Philip fusese stânca ei în ultimii 70 de ani. Pentru a respecta restricțiile Covid, ea s-a așezat singură în capelă. „Să mulțumesc Domnului că Meghan nu vine”, a spus monarhul”, conform lui Bower.

Palatul Buckingham a refuzat aseară să comenteze afirmațiile făcute în carte. Cartea a ieșit pe piață la doar un an după ce Harry, 37 de ani, și Meghan, 40 de ani, și-au părăsit îndatoririle regale și la o lună după interviul lor exploziv.

Ei i-au spus lui Oprah că au avut loc ”mai multe conversații” în cadrul familiei regale despre cât de negru ar putea fi copilul lor. Meghan a spus Ducesa Kate a făcut-o să plângă în timpul unei discuții despre rochiile pentru domnișoarele de onoare și a spus că a avut gânduri de sinucidere în timpul sarcinii, dar i s-a refuzat ajutorul de specialitate. Harry a adăugat că s-a simțit ”dezamăgit” de Prințul Charles și a susținut că tatăl său ”a încetat să-mi primească apelurile”.

Serialul Prințului Harry nu a fost o veste bună pentru Familia Regală

În ziua înmormântării, pentru a evita orice probleme cu William, frații au fost despărțiți de vărul lor, Peter Phillips, în timp ce mergeau spre Capela Sf. Gheorghe. În timp ce Regina arată demnă, William părea încordat, iar Kate senină. Charles era într-o vizibilă angoasă, despre care Bower scrie că ar fi fost un efect al mărturisirilor și a prezenței lui Harry.

”Uitându-se la familia lui care stă în Capela Sf. George”, scrie Bower, ”Harry trebuie să fi știut că serialul Apple TV l-ar înstrăina și mai mult.”

După serviciu, Kate a reușit să organizeze o conversație între frați. Dar Bower scrie despre Harry: „A vrut să se întoarcă în California cât mai repede posibil”.

Apple TV a lansat ”Harry’s The Me You Can’t See” în luna mai a acelui an. A fost interpretat pe scară largă ca denunțarea lui William, dezonoarea lui Charles pentru că a provocat un ciclu de „durere genetică” și criticarea reginei. Harry a spus despre familia sa: „Am văzut în spatele cortinei. Am văzut modelul de afaceri. Știu cum decurge această operațiune... Nu vreau să fac parte din asta.”

În cele din urmă, el a spus: ”Am făcut tot ce am putut pentru a rămâne acolo și pentru a continua să îmi îndeplinesc rolul și să fac treabă”, dar au existat ”forțe care lucrau împotriva noastră”.

Regina ar fi fost de acord cu numele strănepoatei sale

În ciuda aparentei rupturi de familie, când fiica lor s-a născut pe 4 iunie 2021, i s-a dat porecla din copilărie a Reginei, Lilibet. Bower scrie: „Avocații lui Meghan au înregistrat site-ul web lilibetdiana.com. După naștere, dar înainte de anunțul public, Harry a sunat-o pe Regină. I-a povestit bunicii sale despre naștere și despre decizia lor de a-și numi fiica Lilibet.

”Pentru a-i împiedica pe Sussex să continue, Palatul a transmis către BBC că Reginei nu i s-a cerut niciodată permisiunea pentru folosirea numelui ei. În apelul său telefonic, Harry i-a spus” Reginei despre nume.”

Bower adaugă că odată ce BBC a difuzat acel raport, aparatul de relații publice din casa Sussex a fost activat. Purtătorul de cuvânt al lui Meghan a susținut că Harry nu ar fi ales numele dacă Regina nu ar fi fost ”un sprijin”.

