Simona Pătruleasa, detalii dureroase din căsnicia ei: Mă simțeam vinovată...

"Ne bucurăm de lucrurile simple"

"De-a lungul timpului, mi-am dat seama că poți ajunge foarte ușor la conflict. Este foarte important să fii atent la ce spui, cuvintele pot să fie foarte dureroase, pot răni și este greu să ștergi ceea ce ai spus. Încercăm să fim mereu echilibrați, să nu ne certăm, în niciun caz nu ne jignim. Ne respectăm, asta este cel mai important. Și în pandemie, considerată o piatră de hotar pentru multe relații, noi nu am avut nicio problemă.

De când suntem împreună, de 17 ani, am fost despărțiți doar trei zile, în primele luni de relație. În rest, nu am stat nicio zi, nicio noapte unul fără celălalt. Noi nu ne plictisim, am petrecut mult timp împreună. Și când stăm și ne uităm la un film, fără să scoatem un cuvânt, nu ne plictisim. Pentru noi, acela este un timp frumos și valoros. Ne plac aceleași filme, ascultăm aceeași muzică. Ne bucurăm de lucrurile simple, că putem savura împreună o înghețată, că suntem sănătoși, că mergem la un film", a povestit Simona Pătruleasa pentru viva.ro.

"Mă simțeam vinovată"

"În atâția ani, sunt momente în care te gândești la unele aspecte mai puțin plăcute. Când nu reușeam să devin mamă, mă gândeam că Sabin merită să trăiască experiența asta, mă simțeam vinovată, mi se părea nedrept față de el să nu aibă copii, doar pentru că eu nu pot. Au fost momente dificile, însă, din fericire, am reușit să trecem peste ele. Dar lucrurile dificile ne-au sudat, de fapt, relația", a spus prezentatoarea tv.

"Astea sunt lucrurile cu adevărat valoroase"

"Noi nu sărbătorim neapărat Valentines Day, Sabin ne aduce flori întotdeauna, fără o ocazie anume. Mie mi se pare o sărbătoare împrumutată, dar asta nu înseamnă că cei cărora le place nu o pot sărbători. Important este că oamenii găsesc motive de bucurie chiar și într-o astfel de sărbătoare. Mie îmi plac foarte mult florile, îmi dau o stare de bine și îmi cumpăr și singură, este pentru mine o bucurie imensă să îmi iau un buchet de lalele sau de trandafiri duminica. Noi nu prea ne facem declarații în cuvinte. Sabin face întotdeauna gesturi frumoase și nu ne referim la cele materiale, ci la mici bucurii, ne dedicăm foarte mult timp, și pentru mine astea sunt lucrurile cu adevărat valoroase", a mai spus Simona Pătruleasa.

