Simona Pătruleasa, clipe de sinceritate: Am momente când mi-aș dori să am mai puțini ani

"Am mai îmbătrânit și eu, au început să-mi apară și mie riduri, s-a mai schimbat metabolismul, pentru că anul ăsta fac 47 de ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă. Am momente când mi-aș dori să am mai puțini ani, dar asta din dorința de a fi mai mult timp lângă Ingrid. Încerc pe cât posibil să mă mențin la o anumită greutate, să mă simt bine în pielea și în hainele mele. Fac lucruri de bun-simț și moderate. Fac sport acasă în perioada asta, sunt atentă la dietă", a spus Simona Pătruleasa pentru viva.ro.

"În perioada de pandemie fac în casă lucruri legate de cosmetică, mi-am făcut singură unghiile, m-am vopsit. Acum, că Ingrid merge din nou la școală, în perioada cât este acolo, încerc să fac lucruri pentru mine. Îmi pun o mască, îmi fac un peeling, mă vopsesc. Fac lucruri elementare, de întreținere", a mai spus vedeta.