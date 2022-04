Shanghai, prea mult stres de la operațiunea ”zero Covid”: șeful comisiei de sănătate este în spital pentru migrene

Șeful Comisiei de Sănătate, Wu Jinglei nu are Covid-19, dar este tratat pentru o formă severă de migrenă, au declarat surse guvernamentale locale pentru South China Morning Post, potrivit Corriere.



Dr. Wu are 60 de ani, este medic pediatru și de la începutul lunii martie conduce lupta din Shanghai împotriva valului de infecții cauzate de erupția variantei Omicron .



Spitalizarea lui semnalează stresul la care au fost supuși oficialii megalopolei în cel mai strâns, mai lung și mai dur blocaj impus în China după dezastrul de la Wuhan din ianuarie până în aprilie 2020.



Potrivit informațiilor venite de la Shanghai, directorul Wu este un funcționar respectat care s-a cheltuit în efortul de a reconcilia ordinele politice care impun insistarea asupra Toleranței Zero și nevoia de a susține o populație de 26 de milioane în interior, din care aproximativ 400 de mii trimise către izolare în depozite organizate în mod spartan.

Blocarea lanțului de infecții cu orice preț



În oraș, Xi Jinping l-a trimis pe viceprim-ministrul Sun Chunlan, proconsul său pentru gestionarea pandemiei. Mandatul său este ”de a îndeplini instrucțiunile importante emise de secretarul general al partidului, de a investiga sistemul de prevenire și control al epidemiei”, a scris agenția de presă Xinhua.



În traducere, înseamnă: blocarea lanțului de infecții cu orice preț și preluarea controlului operațiunii de la municipalitate, care a fost acuzată că a acționat prea târziu.



Până la jumătatea lunii martie, autoritățile din Shanghai au exclus ipoteza unui blocaj general. Presiunea asupra oficialilor din domeniul sănătății din Shanghai și a politicienilor din Beijing a crescut. Au existat demiteri ale unor oficiali locali de Partid.



Săptămâna trecută, Qian Wenxiong, un director executiv al Comisiei de Sănătate din Districtul Hongkou, a murit brusc, la vârsta de 55 de ani. Pe web au circulat zvonuri că Qian și-a luat viața, de teamă de pedeapsă sau din cauza stresului acumulat.

Poliția din Shanghai nu a comentat și nici nu a negat.



Pe Weibo, principala rețea de socializare chineză, s-au răspândit înregistrări ale apelurilor telefonice în care lucrătorii din Shanghai au degajat oboseală și frustrare din cauza greutății operațiunii Zero Covid, despre care ei o consideră o misiune imposibilă după sosirea variantei Omicron.

