Shakira, amendă uriașă în procesul de fraudă fiscală de aproape 15 milioane de euro

Celebra cântăreață din Columbia Shakira a ajuns luni la o înțelegere cu procuratura pentru a evita un proces în legătură cu acuzațiile că nu a plătit 14,5 milioane de euro (15,74 milioane de dolari) din impozitul pe venit în Spania între 2012 și 2014, scrie Reuters.

Ca parte a înțelegerii, ea a acceptat acuzațiile și o amendă de 50% din suma datorată, peste 7,3 milioane de euro. De asemenea, ea a acceptat o altă amendă de 438.000 de euro pentru a evita o pedeapsă de trei ani de închisoare, a declarat judecătorul în timpul primei ședințe a procesului.

”Recunoașteți faptele și vă conformați cu noile sancțiuni care au fost solicitate?”, a întrebat judecătorul Jose Manuel del Amo Sanchez. ”Da”, a răspuns Shakira.

Îmbrăcată într-un costum roz, asortat cu o geantă roz și ochelari de soare, ea a sosit cu câteva minute înainte de ora 10.00 (09.00 GMT), însoțită de avocații săi, pe fondul unei frenezii mediatice. Joi seară, Shakira a câștigat două premii Latin Grammy la Sevilla.

Anterior, cântăreața de la ”Hips Don't Lie”, care mai are în curs o a doua anchetă de fraudă fiscală cu autoritățile spaniole, promisese să lupte împotriva a ceea ce ea a numit acuzații false.

Procuratura cerea o pedeapsă de până la opt ani de închisoare și să ceară înapoi taxele pe care spune că le datorează.

Aceasta susținea că Shakira a petrecut mai mult de jumătate din fiecare dintre anii în cauză în Spania și că, prin urmare, era rezidentă obișnuită în această țară. De asemenea, a afirmat că o proprietate din Barcelona, cumpărată în mai 2012, a servit drept locuință de familie.

Shakira, în vârstă de 46 de ani, a locuit timp de 11 ani cu fostul fotbalist Gerard Pique, fostul star al Barcelonei și al Spaniei, iar cuplul are doi copii. Cântăreața, al cărei nume complet este Shakira Isabel Mebarak Ripoll, s-a mutat la Miami după separarea lor.

Autoritățile spaniole au urmărit și alte mari celebrități pentru evaziune fiscală, inclusiv jucători de fotbal precum portughezul Cristiano Ronaldo, argentinianul Lionel Messi și jucătorul hispano-britanic Diego Costa. Toți au ajuns la o înțelegere și au plătit amenzi mari.

Antrenorul echipei Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, a refuzat să ajungă la o înțelegere și a câștigat în cele din urmă un proces împotriva agenției fiscale. Luna trecută, Curtea Supremă din Spania a confirmat achitarea sa.

Proces cu peste o sută de martori

Cazul de evaziune s-a bazat pe afirmația că, în perioada 2012-2014, Shakira a petrecut mai mult de șase luni ca rezidentă în Spania, ceea ce ar fi făcut-o plătitoare de impozite, afirmație pe care ea o neagă.

Pentru a dovedi că era rezidentă spaniolă, acuzarea a chemat 117 martori, printre care coafeze, tehnicieni de studio, profesori de dans, terapeuți, esteticieni, ginecologi și șoferul ei.

Cântăreața acuză autoritățile fiscale că au desfășurat o campanie pentru a-i păta imaginea și pentru a o da drept exemplu pentru alți contribuabili spanioli, în timp ce acuzarea susține că a intenționat în mod deliberat să fraudeze fiscul ascunzându-și veniturile în paradisuri fiscale.

”Acestea sunt acuzații false”, a declarat Shakira într-un interviu acordat anul trecut. ”În primul rând, nu am petrecut deloc 183 de zile pe an în acea perioadă. Eram ocupată să îmi îndeplinesc angajamentele profesionale în întreaga lume. În al doilea rând, am plătit tot ceea ce au pretins că datorez, chiar înainte de a intenta un proces. Așadar, începând de astăzi nu le datorez nimic.

Autoritățile fiscale spaniole au văzut că mă întâlnesc cu un cetățean spaniol și au început să saliveze. Este clar că au vrut să meargă după acei bani, indiferent de situație. Știau că nu mă aflam în Spania în perioada necesară, că Spania nu era locul meu de muncă sau sursa mea de venit, dar tot au venit după mine, cu ochii pe premiu”, a declarat Shakira, citată de The Guardian.

Citește și: Shakira a spus ce a simţit când a aflat că Pique a înşelat-o. Speră ca tatăl ei să fie modelul masculin ideal pentru copiii săi

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News