„Sfaturi” de la politicieni pentru a ne adapta situației prin care trece România. Elena Cristian i-a pus la punct pe Tanczos Barna și Robert Cazanciuc

Elena Cristian, analist DC Business, are un mesaj tranșant pentru Tanczos Barna, ministrul Mediului, care a vorbit despre „schimbările” pe care fiecare individ ar trebui să le facă, uitând situația reală cu care se confruntă România.

Elena Cristian, analist DC Business, Tanczos Barna, ministrul Mediului, și Robert Cazanciuc, senator PSD, au fost invitați, marți seară, la „Punctul de întâlnire”, emisiune moderată la Antena 3 de jurnalistul Radu Tudor. Discuția s-a îndreptat și către o nouă stare de urgență.

„Având în vedere prognoza meteo, avertismentul celor de la Apele Române, eu nu cred că România va scăpa de o stare de urgență, care trebuie declarată, nu cred că vom scăpa de o raționalizare a apei în marile orașe și de o stare de calamitate în agricultură”, a spus Radu Tudor. Ulterior, a luat cuvântul Robert Cazanciuc, care a spus: „Noi am avut o experiență cu o stare de urgență în martie 2020. Starea de urgență înseamnă restrângerea unor drepturi și libertăți. Să sperăm că nu se va ajunge la impunerea unor restricții și că toate nevoile se vor putea gestiona prin măsuri administrative, printr-o colaborare a oamenilor. Noi am tot vorbit în pandemie că nu a existat un real parteneriat între stat și cetățeni în gestionarea pandemiei. Eu sper ca această situație să poate fi un dialog real, să nu se ajungă la o situație de urgență impusă printr-un decret prezidențial”, a spus Robert Cazanciuc, moment în care a intervenit Radu Tudor: „Nu. Aici nu este vorba despre o stare de urgență impusă, ci de o stare de urgență pe care o vedem că există, ea trebuie doar recunoscută oficial. Nimeni nu își dorește restrângeri de drepturi și libertăți. Mă refer la responsabilitatea unor partide aflate la guvernare, care trebuie să se gândească la măsuri pentru protejarea populației.”

După declarațiile senatorului PSD, Elena Cristian a făcut următoarele precizări: „Nu este același lucru ca în pandemie, domnule Cazanciuc. Este o stare de urgență total diferită. Oamenii vor avea drepturi, vor putea să iasă din case, doar că Guvernul va fi obligat să ia anumite decizii, pentru că politica struțului nu ne va ajuta să trecem peste ceea ce se întâmplă acum și, dacă băgăm capul în nisip, tot acolo ne vom trezi.”

„Cred că trebuie decizii imediate”, a subliniat Elena Cristian.

Elena Cristian, mesaj pentru ministrul Mediului

Ulterior, Elena Cristian a avut un mesaj și pentru ministrul Mediului, Tanczos Barna: „Domnule ministru al Mediului, aș veni cu bicicleta la job. Vă spun sincer, nu am nici măcar o pistă de bicicletă de la mine de acasă până la job. Aș veni cu autobuzul, dar trebuie să schimb vreo șapte autobuze pentru 15 km. Aș veni cu trenul, am gara aproape, dar credeți-mă că, dacă astăzi nu are chef, trenul nu vine. Asta e. Mi-aș dori ca toți românii să-și permită mașini electrice, dar cred că știți cât costă o mașină electrică sau o mașină hibrid. Și mai cred că știți că, în țara aceasta, dacă ai o mașină electrică, rămâi cu ea în câmp, pentru că nu sunt stații de încărcare. Mergeți spre Focșani și spuneți-mi unde încărcați dumneavoastră mașina pe tot drumul acela?! Deci, lucrurile nu merg așa! Putem să-i sfătuim pe români să-și ia mașini electrice, dar să vedem cu ce bani. Milioane de români trăiesc la limita sărăciei. Cred că se impun altfel de măsuri, altfel de decizii și o altfel de responsabilitate din partea guvernanților”, a conchis Elena Cristian.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care ministrul Mediului a spus că „trebuie să renunțăm la foarte multe lucruri cu care ne-am obișnuit pentru consumul irațional de resurse. (...) Trebuie să renunțăm la o mașină - un om, în traficul din București, de exemplu, trebuie să folosim mai des mijloacele de transport în comun, trebuie să mergem mai mult cu bicicleta, trebuie să mergem mai mult cu trotineta electrică, trebuie să folosim alte opțiuni care ne sunt la dispoziție, trebuie să ne schimbăm și noi ca individ.”

