Sergiu, tatăl călăreț din Iași, a explicat de ce a vândut casa primită din donații

Sergiu Ciobotariu, tăticul călăreț de la Iași, a vândut casa cumpărată din donațiile strânse cu ajutorul lui Cătălin Moroșanu, a achiziționat o altă locuință și și-a ajutat și frații cu restul de bani. El a motivat decizia spunând că „nu mă mai puteam descurca acolo”, scrie BZI.

De asemenea, Sergiu a mărturisit că între timp, s-a și angajat.

„Eu sunt la muncă acum, lucrez la Cotnari, la vie. Am vândut casa pe care am primit-o inițial, pentru că nu mă mai puteam descurca acolo. Am dat-o cu aceeași sumă cu care am luat-o, 37.000 de euro. Cu banii, mi-am luat o altă casă, pe Cicoarei, și mi-am ajutat și frații cu restul de bani. Pe casa aceasta am dat peste 20.000 de euro, am acte pe teren, pe tot. Eu nu mă puteam descurca acolo unde eram inițial.”, a spus Sergiu Ciobotariu.

Sergiu a amintit că Moroșanu i-a spus că „dacă nu mă pot descurca acolo, să mă mut”.

Sergiu a avut probleme cu legea pentru că s-a urcat fără permis la volan

„M-a prins Poliția de două ori la volan fără permis, nu aveam cu ce să mă deplasez, era foarte greu”, a mai dezvăluit „tăticul călăreț de la Iași”.

Așa s-a ales cu două dosare penale și și-a vândut mașina pe care o cumpărase pentru a nu mai fi tentat să se urce la volan din nou.

„Inițial, îmi luasem un Golf 4 și nu aveam permis. M-a prins Poliția și mi-a făcut dosar, de asta am și plecat de acolo. Am vrut să mă înscriu la școala de șoferi, numai că m-au prins la volan cu o zi înainte de a mă înscrie. Acum, nu mai am voie timp de 5 ani să mă înscriu la școala de șoferi. Am și dat mașina, ca să nu mai fiu tentat să urc iarăși la volan.”, a completat el.

Sergiu a vorbit și despre familie: „Soția și copiii sunt bine. Băiețelul a făcut deja un an. Soția e acasă, stă cu copiii.”

Sursă: BZI