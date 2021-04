Selly, surprins de Ciutacu. Recunoaște că este cool și că are în vocabular mai multe cuvinte decât el

Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat, ironic, anunţul făcut de către vloggerul Selly privind emisiunea pe care o realiza la Prima TV. Concret, Selly a comunicat că s-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune.

"Încă un papagal gonflat artificial care are impresia că le știe pe toate și, la prima încercare, își rupe gâtul într-o meserie care-l depășește, dar despre care are păreri. Greu la deal cu boii mici...

P.S. Audiență medie de 80.000 oameni pe un post generalist =)))))", a scris Victor Ciutacu pe pagina sa de Facebook.

Replica lui Selly

”Nu am nimic personal cu Victor Ciutacu. E părerea lui. Nu-l cunosc. Dar vezi diferența asta între generații? Cum jignim noi și cum jignesc ei? Mi se pare fabulos. Dacă aș vrea să jignesc un om nu aș folosi niciodată acest repertoriu de cuvinte. În fine, e părerea domniei sale și o respect. Sunt convins că am intrat pe un teren despre care nu știam foarte multe lucruri. Aici are dreptate domnul Ciutacu”, a zis Selly într-un dialog pe Cătălin Măruță pe Youtube.

”Domnul Ciutacu se îmbracă foarte hipist. Îi plac adidașii, îi plac sneakerșii, pe tinerețe. E forță domnul Ciutacu. Am un prieten care vinde adidași și îi dădea Ciutacu mesaje să caute nu știu ce model. Am fost șocați. Ciutacu ăla de la România TV?! Oamenii au pasiuni la care nu te-ai aștepta”, a mai spus Selly.