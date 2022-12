Se scumpesc jocurile Xbox

Începând cu anul 2023, jocurile noi pentru Xbox Series X și Xbox Series S vor fi mai scumpe cu 10 dolari. Microsoft a anunțat că urmează să crească anul viitor prețurile jocurilor noi pentru consolele companiei. Acestea vor costa 70 de dolari, în loc de 60 de dolari cât costă în prezent. Producătorul Xbox-ului se alătură, astfel, altor companii, precum Sony, Ubisoft și Take-Two Interactive, care au trecut deja la pragul de 70 de dolari pe joc. Mai mult, se pare că Sony ia în calcul să crească și mai mult prețurile jocurilor.

Jocurile Xbox vor costa 70 de dolari

Încă din octombrie, șeful Microsoft Gaming, Phil Spencer, spunea că deși a ținut până acum prețurile consolelor, jocurilor și abonamentelor la același nivel, compania nu va mai putea face acest lucru mult timp. Prețul de 60 dolari a fost păstrat încă de pe vreme consolelor Xbox 360 și PS3. Înainte de acestea, jocurile costau 50 de dolari. Printre primele jocuri care vor fi vândute cu 70 de dolari se vor număra titluri importante, precum Forza Motorsport, Redfall și Starfield.

Xbox Game Pass Friends & Family. Costă 22 euro/lună și permite partajarea cu până la 5 utilizatori

Microsoft a lansat într-un final, în toamna acestui an, mult așteptatul abonament Xbox Game Pass Friends & Family, care permite partajarea subscripției cu până la cinci utilizatori. Costă doar 21.99 euro/lună, iar abonații primesc multiplayer pe consolele Xbox compatibile și acces la peste 100 de jocuri, printre care și cele incluse în pachetul EA Play. Cei înregistrați într-un plan de familie au profile Xbox individuale și nu împart salvările în cloud și achievement-urile cu ceilalți, scrie arenait.ro.

Microsoft nu impune restricții în ceea ce privește locația celor din grupul de familie și prieteni, însă doar administratorul subscripției va putea adăuga noi membri. De asemenea, dacă aveți deja Game Pass, Microsoft va face conversia zilelor rămase la migrare și nu veți pierde banii deja plătiți

Microsoft a obţinut un profit istoric, de 72,7 miliarde dolari

Gigantul tehnologic Microsoft a raportat un profit istoric de peste 72,7 miliarde dolari în exerciţiul fiscal 2022, care s-a încheiat în iunie, datorat în bună parte creşterii continue a serviciilor sale de cloud. Acest profit anual este cu 19% mai mare comparativ cu cel din exerciţiul financiar anterior, când a înregistrat pentru prima dată 60 de miliarde de dolari, în timp ce încasările s-au majorat cu circa 18%, până la aproape 198,3 miliarde, impulsionate de "software" (servicii) faţă de "hardware" (produs).



"Într-un context dinamic, am avut o cerere solidă, am câştigat cotă de piaţă şi am crescut implicarea clienţilor cu platforma noastră în cloud", a declarat, într-un comunicat, directorul financiar al companiei, Amy Hood.



Pe ansamblul anului, cloud-ul a adus cea mai mare parte a vânzărilor, de 75,251 miliarde (plus 25%), urmat de segmentul de producţie şi procese de afaceri, cu 63,364 miliarde, şi cel de computere personale (59,655 miliarde dolari).

