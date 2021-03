Se prelungește sezonul de schi din Poiana Brașov cu încă două săptămâni

Viceprimarul Sebastian Rusu, prefectul Mihai-Cătălin Văsii și inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Brașov, col. Cristian Elly Paliștan au verificat modul în care operatorul de transport pe cablu și agenții economici din Poiana Brașov respectă măsurile și restricțiile impuse pentru limitarea riscului de răspândire a virusului COVID-19.

Concluzia controlului a fost că prevederile au fost puse deja în aplicare, atât în ce privește activitatea teraselor și apres-ski-urilor, cât și în organizarea rândurilor de așteptare la mijloacele de transport pe cablu și la bilete, însă este nevoie ca toți cei implicați în activitatea din poiană să rămână responsabili și să respecte regulile, menite să asigure continuarea sezonului de schi în condiții de siguranță din punct de vedere epidemiologic. Totodată, au fost suplimentate și forțele de ordine care să asigure că aceste reguli sunt respectate.

Sezon prelungit cu încă două săptămâni

„Colegii noștri de la Poliția Locală au verificat, operatorii s-au conformat deja, nu se mai servește la terase. În aceste zile controalele vor fi intensificate. Vom avea grijă ca totul să se desfășoare în condiții optime. Deja sunt amenajate culoarele în asa fel încât să nu se mai producă cozi. Am avut o săptămână de foc, am avut întâlniri atât la nivelul Prefecturii, cât și la nivel de primărie, de Comitet Local pentru Situații de Urgență, poliție locală, administratorii domeniului schiabil, transportatorii pe cablu, inclusiv agenții economici din Poiana Brașov, pentru a putea găsi cea mai bună soluție de continuare a activității pe pârtii, în condiții de siguranță. Apelăm la spiritul civic al cetățenilor care trebuie să înțeleagă că le putem oferi condiții optime pentru schi, dar și ei trebuie să respecte prevederile și măsurile de distanțare. Trebuie să înțeleagă toată lumea că în această situație trebuie să facem cu toții eforturi și aceasta este soluția pentru a preveni. Din punctul de vedere al autorităților locale eu cred că ne am făcut datoria, mai departe vom monitoriza și vom fi alături de cetățeni în această perioadă. Din punct de vedere tehnic încă două săptămâni se va putea schia în Poiana Brașov“, a declarat viceprimarul Sebastian Rusu.

Restricții noi și în Brașov

Conform Hotărârii CLSU nr. 1/2021, începând cu acest week-end, 26-28 martie, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică unitățile de alimentație publică aflate la o distanță mai mică de 100 m de marginea pârtiei vor vinde doar produse alimentare ambalate și băuturi non-alcoolice îmbuteliate, în regim take-away (la pachet). Doar turiștii care sunt cazați în cabanele/hotelurile în care funcționează acele unități de alimentație publică pot fi serviți în regim normal. Totodată, administratorii teraselor unităților de alimentație publică au obligația de a înlătura mobilierul și a crea culoare pentru accesul publicului care dorește achiziționarea acelor produse.În ceea ce privește accesul schiorilor la instalațiile de transport pe cablu, pentru evitarea producerii de aglomerări de persoane, administratorii rețelelor de transport pe cablu au obligația ca până astăzi la ora 9.00 să amenajeze noi culoare de acces către instalațiile de transport pe cablu și distanță între aceste culoare.