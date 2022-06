Se însoară Selly? Ce anunţ a făcut unul din cei mai iubiţi vloggeri din România

Într-un interviu pentru Click, celebrul Selly a dat de înţeles că relaţia de patru ani pe care o are deja cu frumoasa studentă la medicină Smaranda ar putea să se concretizeze, cât de curând, în mult aşteptata căsătorie. Întrebat de presă în nenumărate rânduri când o va cere de soţie pe Smără (cum o alintă), Selly spune că certificatul de căsătorie nu e ceva care validează, neapărat, o iubire. "Toată lumea mă întreabă asta. Facem patru ani de relație pe 21 septembrie. Căsătoria e o chestie simbolică. Instituția căsătoriei nu cred că mai contează atât de mult. Probabil că la un moment dat se va întâmpla, dar noi lăsăm lucrurile să decurgă de la sine. Oricum suntem foarte tineri. Mie îmi place foarte mult că am lângă mine o parteneră la fel de ocupată și o fată independentă care vrea să își croiască drumul ei în viață, și mi se pare cel mai important. De multe ori se întâmplă ca Smaranda să termine chiar mai târziu decât mine ea învață foarte mult. Medicina este foarte grea, iar să fii medic e o meserie nobilă și o apreciez foarte mult. Eu nu aș putea niciodată să fac așa ceva, mi se pare imposibil de greu" a mărturisit pentru Click.

Planuri de vacanţă

"Avem, la început de iulie, o vacanță și o să plecăm în Grecia, în Mykonos, unde o să stăm două săptămâni. Poate în august mai facem altceva, o croazieră, încă nu știu. Sincer să fiu, nici nu am avut timp să mă ocup nici de vacanța aceasta din Grecia, am luat doar cazarea, dar nu și transportul. Am acum două formate noi pentru YouTube pe care o să le lansez de curând și vor fi o surpriză. Nu pot să vorbesc prea mult despre el e așa că înțelegeți de ce nu am timp pentru vacanță" a mai spus tânărul pentru sursa citată.

De curând, Andrei Șelaru, alias Selly, a fost prezent la deschiderea unui fast food cu specific asiatic. Cel mai celebru vlogger, cântăreț și actor român, cunoscut îndeosebi de pe canalul său de YouTube, s-a afişat alături de Smaranda, iubita pe care o are de patru ani. În vârstă de 21 de ani, Selly este unul dintre cei mai tineri milionari în euro din țara noastră. Cu o avere dobândită pe parcursul anilor de muncă în online, unde a creat sute de vloguri, a lansat zeci de hituri împreună cu trupa sa, 5GANG și chiar a produs două filme care au „spart” recordurile de încasări, tânărul pare să se bucure de succes tot mai mare, mai ales de când a lansat pe YouTube seria "La muncă".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News