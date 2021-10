Școală cu prezență fizică. Sorin Cîmpeanu: Nu se pierde nicio zi nici din semestrul 1, nici din semestrul 2

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației a vorbit despre schimbarea structurii anului școlar astfel încât elevii să nu piardă ”nicio zi de școală nici din semestrul 1, nici din semestrul 2”.

”Nu se pierde nicio zi de școală nici din semestrul 1, nici din semestrul 2. Cele 2 săptămâni sunt maximul ce poate fi recuperat în așa fel încât datele de examene să fie cele cunoscute, fără a se pierde nicio zi de cursuri. Acest lucru va face obiectul unui ordin de ministru semnat în 5 noiembrie, pentru modificarea structurii anului școlar, așa cum se precizează în Hotărârea CNSU nr. 91 și așa cum am anunțat deja public. Data de 5 noiembrie e data la care vom avea o situație certă din punct de vedere epidemiologic și nu supoziții. Înțelegem pierderile din cauza lipsei de predictibilitate însă situația epidemiologică numai predictibilitate nu ne oferă. Cele două săptămâni de vacanță suplimentară sunt convins că se vor transforma în două săptămâni de școală cu prezență fizică între 3 și 14 ianuarie, pentru gimnaziu și liceu, respectiv într-o săptămână cu prezență fizică, între 10 și 14 ianuarie, pentru ciclul primar”, a declarat Sorin Cîmpeanu pentru EducațiePrivată.ro.

Elevii, vacanță 2 săptămâni. Când se recuperează orele

Elevii au intrat de luni, săptămâna aceasta, în vacanță pentru o perioadă de două săptămâni. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că nu are deocamdată un răspuns despre perioada în care vor fi recuperate orele din cele două săptămâni de vacanță din cauza pandemiei. El a precizat că after school-urile nu sunt reglementate de Ministerul Educației, astfel că pot funcționa, transmite Mediafax.



Structura anului școlar, respectiv stabilirea perioadei vacanțelor școlare, nu are impact asupra activității afterschoolurilor, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu.

Totuși, afterschool-urile trebuie să desfășoare activitățile specifice cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară.

Suspendare cursuri elevi. Cum își pot lua părinții zile libere

Părinții care trebuie să supravegheze copiii în cazul în care cursurile sunt suspendate pot beneficia de zile libere plătite, scrie într-un articol Irina Marinescu, Director PwC România, scrie Mediafax.

Recent, prin Ordonanța 110/2021, Guvernul a reglementat că pentru anul școlar în curs se acordă același tip de sprijin pentru părinți cu cel care a fost în vigoare anul trecut, în contextul pandemiei. Însă pe durata vacanțelor școlare, măsura nu se aplică.

