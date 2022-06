Schimbarea sistemului de impozitare. Ciuvică: Nu vor să facă așa ceva! Sunt convins că au traume de la Dragnea

Analistul politic Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică au discutat despre schimbarea sistemului de impozitare:

„Guvernul României vrea să schimbe taxele și impozitele (...). Acum vor să facă o prostie mare, cu schimbarea sistemului de impozitare“, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu vor să facă!“, a completat Mugur Ciuvică.

„Nu vor să facă prostia?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Nu, e doar vrăjeală. Asta chiar e enervant, așa că...Eu, de la Tăriceanu încoace, de când a ieșit el, nu am cu cine să votez, nu țin cu cineva, dar ăștia își bat joc de electoratul lor, de oamenii care îi votează. PSD-iștii vin cu chestia aia: O să-i impozităm pe bogați ca să le dăm săracilor. Electoratul PSD asta vrea să audă, dar ei știu că nu vor face chestia asta, ci doar vorbesc despre asta. PNL-iștii vin pe invers, cu electoratul lor, noi suntem cu întreprinzătorii...întreprindeți pe dracu'. Vine și USR-ul cu ale lor pe partea cealaltă.

Ei, practic, își prostesc propriile electorate, pentru că nu o să se întâmple nimic cu codul fiscal“, a spus Mugur Ciuvică.

„Să vă audă Dumnezeu! La cât îi văd de așarnați...“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Probabil că vor face mici ajustări pe colo, pe colo, pe la niște cote, dar nu o să facă ei cu solidaritatea ... ce solidaritate? Vă dați seama, Ciolacu, care e așa gârbovit...Ăștia din PSD sunt convins că au traume de la Dragnea și ei au zis așa: Bă', pe Dragnea l-au băgat la pușcărie Iohannis cu serviciile și cu multinaționalele. Cam acolo văd ei pericolul și au zis: Bă', ce putem să facem noi în viața asta să îi pupăm în fund și pe Iohannis, pe servicii și pe multinaționale, ca să nu ne bage și pe noi la pușcărie?“, a explicat Mugur Ciuvică.

„Dar credeți că asta e mentalitatea PSD-ului de astăzi?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Sunt convins de asta. Nu de pușcărie vorbesc, ci să nu le dea la cap. Când vreodată o să vină Ciolacu să pună impozite de solidaritate pentru marile firme din România, care sunt câteva și românești?“, a mai spus Mugur Ciuvică.

„Dar am văzut că vrea să pună impozite tot pe ăștia, pe întreprinderile mici și mijlocii, care sunt românești. Dă jos cota de 1% de la un milion la 500.000“, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu vrea să pună! Vrea să scadă baremul, ceea ce eu cred că e o prostie, e o chestie contabilă, pentru că la firmele astea, dintr-un SRL cu cifră de afaceri de 900.000 pot să-și facă oamenii două SRL-uri cu cifre de afaceri de câte 450.000. Ce o să rezolve? O prostie! Probabil că asta o să facă, o să scadă nivelul ăla, care e nivel crescut de Dragnea. (...) Asta nu o să producă mari cutremure în economie. Impozitele, în România, la firme sunt singurele unde au rămas 16%. În rest, impozitele sunt de paradis fiscal. 10% pe venituri, 5 % la dividende, dar nu e momentul acum să le mărești și nici nu o să le mărească“, a spus Mugur Ciuvică.

Ciuvică preconizează o surpriză la alegerile din 2024

Mugur Ciuvică preconizează o surpriză la alegerile din 2024.

„Politicienii își fac planuri cum vor face la alegeri, în 2024. Sunt doi ani până atunci și chestia asta cu scumpirile și criza în general nu are cum să nu aibă, până la urmă, și efecte politice. Ei se gândesc că suntem două partide mari (n.r. PNL și PSD), ceilalți sunt praf, se prăfuiește și AUR-ul lui George Simion, rămânem noi cu 70 la sută și guvernăm în continuare. Sigur că poți să te gândești la acest scenariu, dar în niciun caz nu planifici lucrurile doar pe această bază. Toată lumea spune că va fi criză, criza deja este. (...) Eu sper că doar asta este criza și va continua așa încă un an, fără mari colapsuri economice. Indiferent ce ar fi, Guvernul din România nu are ce să facă cu scumpirile”, a zis Mugur Ciuvică, miercuri, într-o nouă ediție a emisiunii „Miercurea Neagră” de la DCNewsTV.

„În doi ani, dacă va continua criza în forma aceasta, nu are cum să nu se simtă politic. Eu nu-i văd pe USR-iști câștigând, o să apară altceva. Nu știu ce, dar o să apară. Nemulțumirile vor fi, oamenii vor vedea, văd cu benzina, roșia, brânza, carnea, curentul. Nemulțumirile se vor duce politic într-o zonă, la un moment dat”, a subliniat Mugur Ciuvică (vezi AICI).

