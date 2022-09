Bogdan Chirieac, analist politic, l-a întrebat dacă ar accepta să intre în Guvern.

„Dacă partidul vă cere, în toamnă sau în primăvară, să faceți parte din Guvern, ce faceți?”.

„Acest lucru mi-ar opri mandatul meu la Bruxelles, mi-ar opri proiectele mele pentru România. Sigur că acest lucru m-ar pune în situația de a alege, dar partidul și colegii mei vor avea cuvântul determinant”, a zis Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a dezvăluit ce i-au spus oamenii când l-au văzut într-o piață din Craiova.

„Am fost, sâmbătă, la un târg, la piața din Craiova. Vreau să vă spun ceva. Craiova este fief PSD, 60/70 la sută. Am fost în piață să luăm niște flori. Era și colegul meu Tudor, care era la 3 metri în spate. Pe stânga e plin de cârciumi. Era ora 10.00, oamenii beau cafea, serveau un mititel”, a zis Rareș Bogdan, dezvăluind ce i-au spus oamenii când l-au văzut: „Să trăiți, domnule Rareș, ce faceți pe la noi? Mă bucur că nu veniți doar în campanie! Ce faceți cu ministrul ăla, chiar nu aveți pe cineva mai bun? Domnule Rareș, dar ce facem cu Schengen? Bravo pentru discurs! Spuneți-le că nu suntem așa de proști. Ce se întâmplă cu războiul?”

„Niciunul nu m-a înjurat, nimeni nu m-a apostrofat. Am fost apoi și am luat florile. O doamnă simpatică mi-a și zis: Domnule Rareș, dar acum nu mă pupați, când ați venit să-mi luați votul, m-ați pupat. Am și pupat-o, am luat și toate florile”, a spus Rareș Bogdan.

Acesta îndeamnă la o mai multă comunicare către public din partea guvernamentală.

Rareș Bogdan a fost întrebat, marți, la DCNews, dacă va candida la Primăria Capitalei.

„Nu, nici nu mă gândesc!”, a spus Rareș Bogdan.

Întrebat dacă îl va sprijini pe Nicușor Dan, Rareș Bogdan a spus: „Nu l-am sprijinit nici în... Nu am fost în campanie cu Nicușor Dan. Nu m-am opus. PNL a fost, la solicitarea președintelui partidului de atunci, Ludovic Orban, care nu a dorit să-și asume o candidatură și nu a dorit să susțină neapărat un candidat, altul decât domnia sa. A fost soluția care a dus la îndepărtarea doamnei Firea de la Primăria Capitalei. A fost o decizie înțeleaptă la momentul respectiv.”

„Dar”, a continuat Rareș Bogdan, „sigur că este dureros pentru noi să vedem că avem un singur primar din șapte”.

„Așa a fost momentul atunci. Eu nu sunt interesat de o candidatură, deci nu voi candida la Primăria Capitalei, primărie de sector, nu! Dacă partidul îmi dă încrederea sa, voi continua pe această linie. Eu sunt un om care relaționează ușor. Mă arunci într-o piață din Afganistan, voi relaționa și acolo. Am un stil deschis față de oameni. De ce să nu folosești acest avantaj?! De ce să nu folosești abilitățile mele de a comunica cu lideri europeni?!”, a mai spus Rareș Bogdan.

