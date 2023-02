Scade inflaţia, dar nu şi preţurile. Iancu Guda, veşti proaste pentru românii cu credite care au trecut de la ROBOR la IRCC

Întrebat dacă este posibil ca inflaţia să scadă sub 10% până la finalul anului 2023, Iancu Guda a spus că "acesta este scenariul de bază al BNR, să ajungem la 10% pe finalul anului curent şi 4-5 % pe finalul anului următor. Inflaţia este în continuare ridicată în România, dublă faţă de media europeană, de aceea şi dobânzile sunt ridicate. Robor la 3 luni e peste 7%, Euribor nu depăşeşte 3%. Vestea bună este că vedem un trend descendent. Inflaţia în noiembrie era de 16,8%. Trebuie menţionat că inflaţia este influenţată de preţul administrat la energie şi gaze, de aceea avem inflaţie de sub 20%. În lipsa acestor măsuri, inflaţia ar fi fost probabil uşor peste 20%. Per total, cred că trendul semnificativ descendent al inflaţiei va fi din trimestrul al doilea al acestui an.

Atenţie, lumea încă nu o să simtă percepţia medie a inflaţiei, din cauza diferenţelor pe coşul de consum. Dacă locuieşti la sat, faţă de oraş, unde trocul dintre gospodării funcţionează, nu se simt preţurile ridicate, deci percepţia faţă de inflaţie e distorsionată.

Totuşi, încadrarea inflaţiei pe acest trend descendent se confirmă. Inflaţia şi-a atins zona maximă în finalul de 2022, început de 2023. De altfel, nici BNR nu a mai majorat dobânda de politică monetară. Probabil majorări marginale sunt posibile în acest trimestru, dar nu mai mult de 7,5%".

Veşti proaste pentru românii cu credite

"Probabil ROBOR va continua trendul descendent, dar IRCC va continua să crească până prin toamnă. Anul trecut, explicam la Banii în Mişcare că cine a trecut de pe ROBOR la IRCC a sărit de pe o cocoaşă pe alta şi rămâne încă doi ani pe un nivel foarte ridicat al dobânzilor. Astfel, ce au câştigat în 2022 vor pierde în 2023.

Nu vom vedea ieftiniri la preţuri. Mai degrabă avem o creştere lentă a preţurilor, nu o scădere. Este, totuşi, o jumătate plină a paharului. Dar să nu credem că zahărul, untul, uleiul, carnea, pâinea, combustibilul, gazele, energia, etc, vor reveni la preţurile din 2019. Asta nu se va întâmpla, pentru că nu avem o deflaţie", a concluzionat Iancu Guda.

România nu a majorat dobânda de politică monetară, semnal pentru investitori

România este ultima ţară din regiune care a decis să nu modifice rata dobânzii de politică monetară, iar acest lucru ar putea da un semnal investitorilor că s-ar putea să ne aşteptăm la condiţii de piaţă mai bune, se arată într-o analiză a unei platforme de investiţii, remisă, luni, AGERPRES.



"Băncile naţionale din Europa Centrală şi de Est iau o pauză în ceea ce priveşte majorarea dobânzilor. În regiunea noastră, România este ultima care a decis să nu modifice rata dobânzii de politică monetară. Acest lucru ar putea da un semnal investitorilor că s-ar putea să ne aşteptăm la condiţii de piaţă mai bune. Banca Naţională a României a menţinut neschimbată dobânda cheie de politică monetară la 7% în şedinţa din februarie 2023, în conformitate cu aşteptările pieţei, după precedentele creşteri însumând 6% de la începutul ciclului, din octombrie 2021", se menţionează într-un comunicat al platformei eToro, conform Agerpres.

