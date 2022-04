Sarah, fiica Anamariei Prodan, mesaj pentru Laurenţiu Reghecampf: Mama ne-a învăţat mereu...

”A decăzut rău de tot. Noi îl iubim foarte mult, asta nu se schimbă, dar nu pot să îl văd așa de rău. A ajuns să râdă lumea de el, nu înțeleg cum a ajuns aici. Mama ne-a învățat mereu că trecutul te urmărește toată viața, poate va învăța și el acest lucru. Când vrei să ieși în față și nu ai valoare te faci din ce în ce mai mult de râs”, a spus Sarah Dumitrescu, potrivit playsport.ro.

Mai mulți avocați, supărați pe Anamaria Prodan: Nu ne mai respectă nimeni! / Când pierdem, suntem vai mama noastră!

Mai mulți avocați și-au arătat indignarea după declarațiile recent făcute de Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au întâlnit zilele trecute la Judecătoria Buftea, la cea de-a doua îndățișare din procesul de divorț, însă nu au ajuns la un consens.

Anamaria Prodan este de părere că avocatul lui Reghe face anumite greșeli și sugerează că are interesul să lungească procesul de divorț, trăgându-l astfel în piept pe Reghecampf, care nu a studiat Dreptul, așa cum a făcut ea.

„Avocatul ia banii, avocatul vrea procese multe, e normal, el (n.r. - Reghe) nu se pricepe deloc. Eu, ca absolventă de Drept, îi spun vezi că te păcălește, vezi că nu e bine”, a declarat Anamaria Prodan.

Pe un grup de Facebook, mai mulți avocați s-au simțit jigniți de ce a spus Anamaria Prodan. Ei au scris mai multe mesaje prin care și-au exprimat indignarea:

„Lipsa de respect pe care o manifestă unii clienți sau justițiabili față de avocați vine și ca urmare a modului in care unii confrați înțeleg să critice avocatul părții adverse, uitând de colegialitate și principii. De multe ori, pe parcursul unui litigiu, am fost contactata de client, terifiat că va pierde procesul doar pentru că partea adversă a făcut "o mică cercetare", împreună cu avocatul său și a anunțat clientul că are un avocat slab și că va pierde sigur. Exact cum spune colega, bullying mergând până la studii, genul si experienta persoanei respective (avocatului). Sigur că toate acestea se uita cand se afișează soluția instanței. Dar stresul clientului rămâne si timpul nu mai poate fi dat înapoi. Poate ar fi util un eveniment/ training despre aceste aspecte, în rândul avocaților. Mai ușor cu bullyingul, mai mult cu argumente juridice!”. CITEŞTE MAI MULTE AICI

