Sanador, măsuri excepționale luate în pandemie pentru gravide. Dr Emel Nuraltay: Teste, circuite foarte bine stabilite

Dr Emel Nuraltay, medic specialist Obstetrică-ginecologie, este șeful Secției Obstetrică-Ginecologie din Spitalul Clinic Sanador, încă de la înființarea spitalului, în 2011.

„Am încercat, de-a lungul acestor luni grele, să oferim condiții și asistență medicală femeilor gravide așa cum o făceam și înainte de pandemie, pentru că știm că sarcina are nevoie de monitorizare strictă și sunt momente foarte precise în parcursul ei când gravida trebuie examinată, trebuie verificată starea fătului, starea ei de sănătate, trebuie făcută o serie întreagă de analize, trebuie făcute investigații imagistice, ecografii etc. Așadar, dacă la începutul pandemiei, prin martie 2020, când era perioada de lockdown, deși am restricționat accesul pacienților care veneau pentru screeninguri obișnuite, accesul gravidelor a fost permis și ne-am străduit, cu toate măsurile de protecție, să le punem la dispozție prestația medicală de calitate și să le oferim liniștea de care ele au nevoie, având în vedere faptul că perioada este una complicată pentru unele din ele. Sunt și multe emoții, multiple situații în care poate monitorizarea sarcinii trebuie făcută mai atent, pentru că pot interveni diverse probleme cu starea de sănătate a mamei și a fătului”, a explicat Emel Nuraltay în cadrul unui interviu acordat DCNews și DCMedical.

Sanador, circuite foarte bine stabilite în pandemie

„La ora actuală, Sanador are circuite foarte bine stabilite. Vreau să menționez că Sanador a testat din primul moment și a creat linie de testare încă de la începutul pandemiei. Sanador a testat atât personalul medical, cât și pacienții. În toate specialitățile! Pentru siguranță și pentru un act medical de calitate, Sanador a testat și testează în continuare oamenii. Am dus o companie intensă pentru vaccinarea personalului. Personalul nostru este vaccinat într-o mare măsură. Totul este extrem de riguros, există circuite foarte bine stabilite”, a explicat medicul Emel Nuraltay.

Sarcina și nașterea în pandemia COVID. Dr Emel Nuraltay la Interviurile DC News și DC Medical