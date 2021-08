S-a câştigat marele premiu la LOTO 6/49 cu un bilet de 5,5 lei

La tragerea Loto 6/49 de joi a fost câștigat premiul de categoria I în valoare de 4.434.971,20 lei (peste 902.000 de euro). Biletul câștigător a fost jucat la agenția 07-019 din Bucecea, județul Botoșani și a fost completat cu o varianta simplă la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 5,50 lei.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în dată de 27.06.2021 și a fost în valoare de 2.797.744,40 lei, scrie Mediafax.

Şi pe 6 august s-a câştigat la 6/49

La tragerea Loto 6/49 de joi, 5 august, la categoria a II-a s-a înregistrat un câştig în valoare de 81.390 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Timişoara şi a fost completat doar cu o variantă simplă.

Loteria Română, extragere 12 august

LOTO. La tragerile de duminică, 8 august, Loteria Romana a acordat 38.800 de castiguri în valoare totala de peste 1,81 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,21 milioane lei (peste 858.300 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,31 milioane lei (peste 470.300 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29,42 milioane lei (peste 5,98 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 382.000 de lei (peste 77.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 572.000 de lei (peste 116.400 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 173.800 de lei (peste 35.300 de euro).

Numerele extrase, joi, 12 august 2021:

Loto 6/49 - 25, 42, 10, 28, 5, 3

Loto 5/40 - 3, 33, 25, 13, 17, 20

Joker - 18 28 6 11 21 40

Noroc 6 3 9 7 4 0 9

Super noroc - 9 7 7 1 3 1

Noroc plus - 3 1 0 1 6 9