Rusia cere Comisiei Consiliului de Securitate al ONU să analizeze biolaboratoarele americane din Ucraina

În proiectul de rezolutție Rusia sugerează Consiliului de Securitate al ONU că ar trebui să ”înființeze o comisie formată din toți membrii Consiliului de Securitate care să investigheze cerințele Federației Ruse în legătură cu SUA și Ucraina cuprinse în plângerea cu privire la respectarea obligațiilor referitoare la armele biologice, la Convenția în contextul activităților laboratoarelor biologice de pe teritoriul Ucrainei, precum și să prezinte Consiliului un raport cu privire la această problemă, care să conțină recomandări până la 30 noiembrie 2022 și să informeze statele părți la Convenție cu ocazia celei de-a noua conferințe de revizuire care va avea loc în Geneva în perioada 28 noiembrie - 16 decembrie 2022 privind rezultatele anchetei.”

Rezoluția înaintată de Federația Rusă urmează să fie analizată în cadrul ședinței Consiliului de Securitate al ONU din 27 octombrie, potrivit Tass.

Germania a participat împreună cu Statele Unite în cercetare biologică în Ucraina, a declarat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus Maria Saharova, citată de DPA.



"Conform informaţiilor confirmate, partea germană a coordonat îndeaproape activitatea în domeniul securităţii biologice cu colegii săi americani, care au creat o reţea de cel puţin 30 de laboratoare biologice în Ucraina", a spus Saharova în remarci la canalul de stat RT.



Ea a descris activitatea drept "cercetare ştiinţifică periculoasă". Totuși, Maria Saharova a făcut aceste acuzații fără a prezenta dovezi care să-i susţină afirmaţiile. Citește mai mult AICI.

În prezent nu există indicii cu privire la folosirea "iminentă" a unor arme chimice sau biologice de către Rusia, a declarat, pentru Agerpres, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, care a vorbit, în context, despre retorica Federaţiei Ruse din trecut.



"Nu avem indicii cu privire la folosirea iminentă a unor arme chimice sau biologice de către Federaţia Rusă, avem în schimb indicii cu privire la o retorică pe care au mai folosit-o în Siria, acuzând în mod fals şi complet neacoperit Ucraina şi aliaţii americani cum că ar avea un laborator biologic - exact reţeta folosită de ruşi în Siria", a arătat el.

Geoană, despre un posibil atac al Rusiei împotriva țărilor NATO



Astfel, spune oficialul, liderii NATO au decis să transmită preventiv echipamente de protecţie împotriva unui astfel de potenţial.



"Nu anticipăm un atac din partea Federaţiei Ruse către teritoriul sau ţările NATO", a punctat el.



Mesajul transmis joi de NATO, arată Geoană, este pentru a avertiza Rusia cu privire la riscurile pe care o astfel de escaladare a conflictului le-ar putea aduce, "dar şi la consecinţele severe pe care Federaţia Rusă le-ar avea de suportat suplimentar, faţă de sancţiunile de acum, dacă vor ajunge la o astfel de nouă atrocitate, iar dosarul de crime de război ar deveni şi mai robust şi acest lucru ar trebuie luat în calcul de către leadership-ul rusesc".

Nu vedem un risc iminent, dar vedem paşi premergători în comunicarea publică pe care Rusia i-a mai făcut în trecut şi de aceea am decis să vorbim clar, aşa cum am vorbit clar în urmă cu câteva luni zile, de faptul că aveam informaţii că Rusia va ataca Ucraina. E şi o parte de comunicare strategică pe care am decis să o folosim astăzi", a punctat acesta.

"Suntem foarte atenţi şi la ceea ce face Rusia"

Geoană a afirmat că "este foarte clar că Rusia s-a specializat în inventarea de pretexte şi de foarte multe ori aceste pretexte sunt atât de străvezii". Citește mai mult AICI.

