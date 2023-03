Rusia a arestat un jurnalist american pentru acuzații de spionaj

Reporterul Wall Street Journal, Evan Gershkovich, este considerat primul jurnalist străin reținut pentru spionaj în Rusia post-sovietică, iar arestarea sa ar trebui să intensifice confruntarea Kremlinului cu Occidentul pe fondul atacului Moscovei asupra Ucrainei.

Wall Street Journal a spus că este profund îngrijorat de siguranța lui Gershkovich și a negat afirmația serviciului de securitate FSB că acesta ”spionează în interesul guvernului american”, relatează Euractiv.

Detenția jurnalistului în vârstă de 31 de ani, sub acuzații care implică o pedeapsă maximă de 20 de ani în spatele gratiilor, este, de asemenea, o escaladare gravă a represiunii masive a Kremlinului asupra presei.

Oficialii americani au spus că sunt în legătură cu familia lui Gershkovich și că Departamentul de Stat a cerut acces consular.

Casa Albă a condamnat arestarea și i-a avertizat pe americani să nu călătorească în Rusia, iar pe cei aflați acum în țară să plece pentru propria lor siguranță.

????Arrested in #Russia????????, the American???????? reporter Evan Gershkovich is accused of spying by the FSB. The @WSJ ’s correspondent was investigating on the military company Wagner. RSF is alarmed by what looks like retaliation: journalists must not be targeted! pic.twitter.com/urmGFNEdNz