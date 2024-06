Roxana Ciuhulescu, dezvăluiri din culisele Survivor: "Dacă totul s-ar rezuma la sport, n-ar mai avea atât de mare succes"

"Am avut câțiva favoriți, anul acesta, printre care și Cătălin Moroșanu, dar și Relu Pănescu, de el îmi place ca om. Mi-ar fi plăcut să câștige Cătălin Moroșanu, dar s-a simțit trecerea anilor. Zanni a fost la înălțimea primei emisiuni la care a mai participat. A fost decizia publicului să-l voteze, înseamnă că a meritat marele premiu”, a spus Roxana Ciuhulescu, pentru click.ro.

Întrebată dacă scandalurile din competiție sunt regizate, Roxana Ciuhulescu a mai spus: "Scandalurile nu fac parte din scenariul concursului, dar sunt sarea și piperul show-ului. Dacă totul s-ar rezuma la sport, n-ar mai avea atât de mare succes. Trebuie însă să spun că foamea scoate ce e mai rău din oameni. Să împarți un kilogram de orez la 12 persoane e greu. Cum să supraviețuiești cu 2 linguri de orez pe zi și cu nucă de cocos? Să vedem ce "Faimoși” vor găsi pentru ediția viitoare. Pot spune că ”Survivor” este cel mai dificil format de emisiune din lume. Nu oricine are curajul să participe, mai ales că acum toți știu ce îi așteaptă.”

Probleme de sănătate după Survivor

"Mi-am propus, încă de la finalul anului trecut, ca anul care vine să fac două controale, unul la dinți și unul la ochi. Controalele le fac cel puțin odată pe an. M-am dus la dentist și mi-a găsit o problemă, e vorba de paradontoză. Din junglă am venit cu un dinte rupt care s-a reparat între timp. Am probleme cu dinții din copilărie, mama nu prea mă ducea la dentist. Am crescut făcând sport de performanță, nu am luat suplimente destule, calciu. Acum reapar anumite probleme. Apoi au venit cele două nașteri și dantura nu a mai fost la fel ca înainte”, spunea Roxana Ciuhulescu, pentru sursa citată, la începutulu lui 2023.

După ce s-a întors de la Survivor, vedeta a avut probleme și cu piciorul stâng.

"Problemele de la picior nu s-au rezolvat nici acum. Anul trecut a fost unul de la agonie la extaz. Însă am făcut recuperare, este o problemă mai veche . Înainte de competiție, am insistat foarte mult cu sala și asta mi-a dăunat, ținusem și regim și slăbisem și toate adunate au dus la problema cu piciorul”, mai spunea vedeta.

