Cristi Mitrea și Zanni, scandal în direct: "Ăia din producție te-au târât după ei, după ce ai fost eliminat" / "Ce caută ăsta liber, în societate?"

Discuțiile au avut loc în emisiunea "La Măruță", de la PRO TV.

Cristi Mitrea: Dau și eu noroc acum cu el, că a trecut pe aici şi nu a salutat. Nu te mai uita aşa. Uită-te în ochii omului când da noroc cu tine. Este vorba de bună creştere. Te uiţi în ochii omului când dai noroc şi dai şi Bună ziua

Zanni: L-aţi instruit, înainte, să facem show?

Cătălin Măruță: Nu. Zanidache de câte ori a venit aici a salutat pe toată lumea. Acum el a intrat pe un moment în timp ce noi vorbeam în direct şi să nu deranjeze.

Cristi Mitrea: Era pe canapea acolo şi a stat cam mult acolo. Hai să ne liniştim coleguțul.

Ulterior, discuțiile au continuat în același ton.

Zanni: Pe aici, prin altă parte, se vorbeşte strâmb despre mine şi eu zâmbesc aşa... Mitrea vrea saluturi de la mine, dar a vorbit numai strâmb. El să mă salute, să mă respecte pe mine, că eu nu am vorbit prost în absenţa lui sau la adresa lui.

Cristi Mitrea: Nu îmi place caracterul lui, nu îmi place cum se comportă, cum se exprimă. E furios şi aruncă pe ceilalţi, în loc să încerce să fie el mai bine cu el.

Zanni: Ce înseamnă că nu îţi place caracterul meu?

Cristi Mitrea: Nu îmi place cum te comporţi cu anumiţi oameni, cât de urât le vorbeşti.

Zanni: Dă-mi un exemplu!

Cristi Mitrea: Copiii ăia... când i-ai înjurat - Andrei Ciobanu.

Zanni: Unde l-am înjurat?

Cristi Mitrea: La televizor! I-ai zis vierme. Nu îmi place când vorbeşti aşa.

Zanni: Care este problema ta? Astea sunt înjurături?

Cristi Mitrea: Când îl faci pe unul vierme ordinar la televizor?

Zanni: Dar unde să îl fac? În spatele televizorului? Cum mă făceau ei.

Cristi Mitrea: Eu sunt în postura asta în care pot să spun părerea mea despre tine. Oricine ar veni aici are datoria asta.

Zanni: Aici este poarta Raiului şi păcatele se spun la Mitrea.

Cristi Mitrea: Tu trăieşti în bula ta şi ai impresia că nimeni nu poate să spună nimic despre tine, dar e greşit.

Zanni: Bula mea este foarte mare şi doar tu eşti în afara ei.

Cristi Mitrea: Jumătate din public nu te place atât de mult.

Zanni: Şi ce s-a întâmplat aici?

Cristi Mitrea: Întreabă-i pe ăia din producție, că te-au târât după ei, după ce ai fost eliminat.

Zanni: Cine m-a eliminat? Despre ce vorbeşti?

Zanni: Trebuie să-ţi spun că eşti un câine. Nu am nimic cu tine, pentru că am câştigat acest trofeu. Dacă am venit aici să fac show, eu pot să fac show.

Cristi Mitrea: Nu te-ai schimbat deloc. Eşti un om urât. Mă faci câine, că îmi spun opinia?

Cristi Mitrea: Nu ai niciun fel de bun-simț, nu ești cizelat deloc și mi s-ar părea normal ca un om care a trecut prin câte ai trecut tu să vrea să fie mai bun. Tu nu vrei asta!

Zanni: Pe câţi oameni a reuşit să-i păcălească Mitrea cu părerea lui de sfânt, lupul ăsta moralist cu care stau faţă în faţă? De când vreodată te prefaci să stai drept în fața oamenilor și vorbești tu despre mine, ca și când tu ești la a șaptea poartă a Raiului. (…)

Cristi Mitrea: Zilele trecute a zis ceva de genul că e cel mai real om care a apărut vreodată la televiziune. Eu aş vrea să nu confunde omul real cu mitocănia, cu neamul prost, lipsa de educaţie, că este o diferenţă mare.

Zanni: Aici te descrii pe tine sau pe mine? Pe bune vorbesc. (....) Dacă eu eram prieten cu tine sau vecinul tău, când ai lovit-o pe femeia aia, eu te pedepseam pe tine.

Cristi Mitrea: Pe cine? Ce am făcut?

Zanni: Ce caută ăsta liber, în societate, să-mi vorbească mie de mitocănie? Tu te auzi, băiatul meu? Eu sunt vocea femeilor din lumea asta. Tu ai lovit-o pe femeia aia și îmi vorbești mie de mitocănie?

Cristi Mitrea: De unde știi?

Zanni: De unde știu? Știe toată lumea.

Zanni a făcut referire la declarațiile apărute în presă potrivit cărora Andreea Mantea ar fi fost agresată fizic de Cristi Mitrea, când aceștia formau un cuplu.



"Oamenii ăia au încercat să mă domine"

Ulterior, Zanni a revenit cu un mesaj în mediul online despre ce s-a întâmplat în emisiunea lui Cătălin Măruță.

"Să las și eu o replică aici pentru toate mesajele primite. Lumea îmi dă mesaje cum să atac înapoi la Mitrea, la Măruță. În momentul de față, sunt foarte împlinit și sunt foarte bucuros de ceea ce am cucerit până acum, nu simt să atac pe nimeni. Replica mea din acea emisiune a fost pentru că oamenii nu au vrut să mă iubească și este o caracteristică a personalității mele: dacă te dai la duel cu mine, nu o să te vrăjesc că ne iubim, ne luăm la bătaie.

Dacă oamenii ăia purtau o discuție super elegantă cu mine, eu aveam o discuție elegantă cu ei. Oamenii ăia au încercat să mă domine, au încercat să se dea la duel cu mine, să mă intimideze, așa că au luat exact ce au căutat, show. Nu port pică nimănui, am trecut peste, trofeul e la mine", le-a transmis Zanni fanilor pe rețelele de socializare.

