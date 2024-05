"A crescut niște animale". Mara Bănică și familia Sterp, scandal uriaș și amenințări cu instanța: "Nu rămâne așa, distinsă doamnă!”

"Trebuie să scriu despre Survivor all Stars. Greşit! Nu trebuie, ci VREAU să scriu. Vreau să câştige Zanni. Nu ştiu dacă mi iese, deşi ştiu că publicul nu e prost şi sper că îl va vota. Ştiu că telespectatorii vor vota între el şi Sterp în finală. Sunt atât de plăcut surprinsă de evoluţia lui Zanni faţă de sezonul lui, aproape că mi se pare ireală!

Am copii crescuţi cu dragoste şi de toate, uneori prea multe "de toate". Zanni, un copil crescut ici-colo, fără mai nimic, s-a agăţat de acest show, şi-a schimbat complet viaţa. Cu premiul de data trecută şi-a luat casă. Alţi câştigători, maşină sau lucruri materiale pe care le cumperi mai greu într-o viaţă de om, iar alţii au făcut banii praf (uri), după cum le-a fost mintea.

"A crescut nişte animale"

De ce nu voi ţine cu Sterp? Pentru că, de-a lungul anilor, am făcut subiecte cu oameni schingiuiţi de această familie, ciobani bătuţi crunt, neplătiţi cu anii, scuipaţi şi umiliţi, trataţi ca nişte sclavi. Când au scăpat de calvarul trăit, au venit să povestească, marcaţi pe viaţă. Aşa cum au schingiut câini, au schingiuit la propriu şi oameni.

Am văzut-o pe mama acestor Sterpi la Măruţă. Faptul că pare haioasă prin accentul simpatic şi zâmbetul larg, în opinia mea, nu îi acordă circumstanţe pentru că a crescut nişte animale. Pun ștampile pe ce spun acum şi chiar ştiu ce spun. Nu-mi place ipocrizia. Nu-mi plac oamenii falşi. Nu-mi plac oamenii care au impresia că pot prosti pe oricine cu o glumiţă ieftină cu teme mioritice la propriu, legate de brânză”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

"Nu rămâne așa, te asigur, distinsă doamnă!”

Sora lui Iancu Sterp, Getuța, a reacționat la mesajul transmis de Mara Bănică.

"Să îți fie rușine pentru ce ai scris! Noi suntem oameni simpli, de la țară, cu frică de Dumnezeu! Dar tu, pentru minciunile spuse aici, o să dai cu subsemnatul în instanță! Am înțeles că nu îl susții pe Iancu, nici nu are nevoie de așa ceva din partea ta, are cine să o facă, dar ca să vorbești așa trebuie să fii ultima, după ultima… să nu zic ce! Dar ne vedem curând, nu îți face griji, Mara Bănică!

Noi nu ne-am bătut niciodată joc de nimeni, motiv pentru care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu sănătate în primul rând și cu multe altele! Dar o să vezi ce bătaie de joc ți-ai făcut singură prin ce minciuni ordinare ai spus despre noi! Nu rămâne așa, te asigur, distinsă doamnă!”, a comentat Geta Sterp la postarea publicată de Mara Bănică.

Mama lui Iancu Sterp a fost dur criticată, după ce a dezvăluit că fiul ei, Culiță, își înșală actuala parteneră și mama copilului său, pe Daniela Iliescu.

Culiță Sterp a reacționat față de mesajul critic la adresa familiei sale și i-a atras atenția Marei Bănică, după ce jurnalista a făcut publică o discuție care ar fi avut loc între partenera lui și o fană, în care aceasta își critica în termeni duri soacra.

"O să ne vedem în instanță"

"Mara Bănică, cine sunteți dvs. și ce vă reprezintă de vă permiteți să vorbiți așa despre familia mea? Să aduceți acuzații atât de grave și de false, mai false și mai nereușite decât operațiile dvs. Plus de asta, vă permiteți să faceți conversații false între dvs. și Daniela. Nu vă e rușine? Nu știu dacă știți, dar eu recent am mai câștigat două procese cu televiziunile la care lucrați dvs, ce mai e un proces în plus și cu dvs? O să ne vedem în instanță pentru toate afirmațiile grave și false pe care le-ați adus la adresa noastră”, a transmis Culiță Sterp.

Cum îi răspunde Mara Bănică lui Culiță Sterp

"Singurul lucru pe care îl pot recomanda familiei Sterp este o invitație spre lectura cărții Niște țărani, scrisă de regretatul Dinu Săraru, care ne-a părăsit recent”, a declarat Mara Bănică pentru Click!.

