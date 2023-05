Rotativa guvernamentală se amână. Chirieac: "Probabil președintele Iohannis nu e dispus să negocieze. Călcâiul lui Ahile este Sorin Grindeanu"

"Probabil că președintele Iohannis nu este de acord cu renegocierea protocolului. Câlcâiul lui Ahile în aceste negocieri este Sorin Grindeanu. Rezultă clar că Ministerul Transporturilor trece la PNL. Toate aceste probleme corect expuse de Marcel Ciolacu, șeful PSD, care trebuiau rezolvate de premierul liberal, sunt vechi de luni de zile. Doar greva profesorilor e mai recentă, de o săptămână-două, dar problema pensiilor speciale știm foarte bine că durează de 12 luni. De trei luni de zile subiectul e pe prima pagină a ziarelor și televiziunilor din România. Toată săptămâna trecută, inclusiv ieri au avut loc negocieri intense și nu se discutase problema amânării rotativei," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3.

Analistul politic susține că problema salariilor din Educație nu este deloc ușor de rezolvat pentru că nu există bani pentru a îndeplini revendicările sindicaliștilor.

"În cazul grevei profesorilor nu sunt bani. Ar fi necesari vreo 20 de miliarde în plus, pe care nu ai de unde să-i dai. Gaura pe care o lasă domnul Câciu la Finanțe este între 20 și 50 de miliarde. La Muncă aveți un ins care nu are nici un fel de treabă cu Bruxelles-ul, cu legile, cu ce vreți dumneavoastră. Am înțeles că o să vină în șapte zile cu noua lege a pensiilor speciale, pentru că a fost la Bruxelles," a mai spus Chirieac.

Când se va realiza rotativa? Chirieac: "Atunci când președintele Iohannis va fi dispus să negocieze"

Întrebat când crede că se va realiza totuși această rotativă a premierilor, Chirieac susține că se așteaptă un pas important și de la președintele Iohannis.

"Probabil rotativa se va realiza atunci când președintele Iohannis va fi dispus să negocieze. Dincolo de Sorin Grindeanu mai există un motiv al PSD-ului pentru care vrea ministerul Transporturilor. Anul viitor ar trebui să se dea în folosință un număr important de kilometri de autostradă. Știți că anul trecut au fost dați în folosință vreo 30 de kilometri, ceva de râs, anul acesta vor fi dați la fel, un număr nesemnificativ. Însă anul viitor se vor da probabil vreo 200 de kilometri, iar PSD-ul care lucrează de un an jumate lucrează la Transporturi va dori să arate publicului că poate să rezolve problema infrastructurii, care este una din principalele dureri ale României și ale românilor," a mai spus Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.