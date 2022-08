Roşia Montană ALIVE. Festival de teatru, film şi muzică în Munţii Apuseni

În program vor fi spectacole de teatru pentru adulţi şi copii, tururi ghidate, proiecţii de filme în aer liber, muzică: Hipodrome Of Music, DJ Shiver, Blue Velvet, Luna Amară acustic, DJ Socol, Recital de Harpă, Band of brothers and Sisters, concerte de pian, voce, folclor şi chitară, ateliere demonstrative şi de creaţie. Accesul este gratuit la toate evenimentele. Evenimentul este organizat de Asociaţia Roşia Montană în Patrimoniul Mondial, în perioada 5-15 august 2022.

Roşia Montană ALIVE se desfăşoară în parteneriat cu Teatrul Naţional Aureliu Manea din Turda, Asociaţia Copacul cu Fapte Bune (organizator al Festivalului de film antropologic Culese din Balkani), Asociaţia ARA – Arhitectură. Restaurare. Arheologie (organizator al programului Adoptă o Casă la Roşia Montană), Casa Petri şi este co-finanţat de AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional. În cadrul festivalului vor avea loc: trei piese de teatru dedicate copiilor şi alte trei pentru audienţă generală; o selecţie impresionantă de filme documentare premiate, oferite cu generozitate de partenerii de la Culese din Balkani şi ARA: muzică pe toate gusturile şi vârstele, concerte de chitară, harpă, pian şi multe alte surprize.



De asemenea, se vor derula tururi şi ateliere tematice pentru copii, adolescenţi şi nu numai: lectură, atelier demonstrativ de tăbliţe cerate organizat de partenerii de la ARA, teatru-forum, tururi ghidate tematice şi un tur special realizat pentru marcarea a jumătate de secol de la realizarea filmului „Nunta de Piatră“ aici la Roşia Montană, ateliere de dezvoltare personală, meditaţie. Ziua de 15 august, când se sărbătoreşte Sfânta Maria, se va marca cu participarea la hramul Bisericii Greco-Catolice din Roşia Montană, apoi cu un program special folcloric şi activităţi dedicate celor mici. Progamul complet poate fi studiat pe site-ul festivalului. „Roşia Montană ALIVE este modul nostru, al comunităţii locale şi al partenerilor noştri, de a ne reafirma dorinţa şi implicarea în revitalizarea şi promovarea Roşiei Montane, sit UNESCO, recunoscut la nivel mondial pentru valoarea şi unicitatea sa, pentru potenţialul său cultural şi natural. Ne bucură în mod special să vă avem oaspeţi în comuna noastră şi vă aşteptăm cu braţele deschise să participaţi la activităţile pe care le-am pregătit şi pe care le considerăm un bun prilej de a (re)descoperi acest colţ de Apuseni!”, spune Adrian Petri, preşedinte al Asociaţiei Roşia Montană în Patrimoniul Mondial.





