Românii, cei mai pregătiţi şoferi pentru condusul pe timp de iarnă

Acest studiu a vizat atitudinile, dar şi obiceiurile şoferilor din Europa faţă de condusul în sezonul rece şi a inclus 4000 de conducători auto din opt ţări. Astfel, conform studiului, 76% dintre şoferii români îşi schimbă cauciucurile o dată cu venirea frigului.

Tot conform studiului, procentul şoferilor români care înţeleg beneficiile şi diferenţele dintre anvelopele de iarnă şi cele all-season a fost de 79%, mult mai mare decât în alte ţări europene. Spre exemplu, în Franţa şi Italia, doar 56% dintre respondenţi, respectiv 69%, ştiau diferenţele între cele două tipuri de cauciucuri. În Marea Britanie, doar 34% aveau aceste informaţii.

Doar 18% dintre şoferii români care au participat la studiu au spus că nu au nevoie de anvelope speciale pentru iarnă în zona unde locuiesc. Dintre ţările europene participante, rezultate similare au avut doar Luxemburg şi Polonia.

Studiul Goodyear a analizat și percepția asupra diferitelor condiții meteo. Perspectiva de a conduce la temperaturi sub zero grade este mai înspăimântătoare pentru șoferii români decât cea a condusului pe zăpadă, ploaie sau ceață. 34% dintre aceștia au declarat că se simt inconfortabil să conducă în condiții de polei. 9% refuză complet să conducă în astfel de condiții. În schimb, 48% dintre românii chestionați se simt foarte confortabil atunci când conduc pe zăpadă. Singurii șoferi din Europa care s-au declarat mai încrezători au fost cei din Luxembourg, scrie promotor.ro.

Registrul Auto Român, informare despre anvelopele de iarnă: Nu există o data limită pentru montarea acestor cauciucuri

"Ați citit articolele despre amenzile pe care le riscă românii dacă nu au montate anvelopele de iarnă la 1 noiembrie și sunteți nedumeriți sau panicați? Nu aveți de ce!

Chiar dacă vremea încă este însorită în cea mai mare parte a țării, au început să circule deja informații menite să panicheze posesorii de autovehicule, așadar precizăm CLAR că NU există o data limită pentru montarea acestor cauciucuri și că TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi și zăpadă – engl. mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră.

Acum, vă explicăm situația în detaliu. Obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei a fost introdusă în România prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2011 pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2006. Este important de reținut că legea NU prevede o dată limită de la care autovehiculele trebuie dotate cu anvelope de iarnă sau o temperatură minimă care să declanșeze procesul", transmite Registrul Auto Român.

"Așadar, anvelopele specifice sunt necesare dacă mașina circulă pe un drum public acoperit cu gheață, polei sau zăpadă, indiferent de anotimp, iar de la momentul elaborării legii aceste prevederi nu au suferit modificări. Registrul Auto Român precizează că denumirea “all seasons” este una comercială, folosită de producătorii de anvelope, dar care nu are un corespondent în legislația națională a României. Indiferent care este denumirea comercială a unui pneu, dacă acesta este inscripționat cu literele M şi S (însemnând mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, el îndeplinește cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia rutieră națională. Vă recomandăm ca, înainte de a monta anvelopele, să verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului". CITEŞTE AICI MAI MULTE

