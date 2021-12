România în 2022. Numerologul Romeo Popescu: Va avea loc 'ieşirea din cuşcă'. Semnal despre alegerile din 2024

"Noi am intrat pe destin, ca ţară. România are destin 5, care nu este o cifră prietenoasă. România va fi - pe lângă agresivitatea de care am vorbit - va fi într-o zonă de furie, în care pur şi simplu, din această letargie pe care o vedem acum, va avea loc 'ieşirea din cuşcă' în direcţia revoltei. Vom vedea foarte multe lucruri de genul ăsta care să aşeze România pe destinul ei, pe o altă cale. Vine o refulare sentimentală, că nu mai poţi să mai stai şi apoi ieşi din 'cușca' asta în care ai fost", a spus Romeo Popescu, a DCNews TV.

Cât despre conflictul dintre Rusia şi Ucraina, acesta a mai spus: "Vom sta în gardă vizavi de acest conflict care este în jurul nostru.. Nu ştiu cine o să ne ajute".

"2022 va face o sinteză foarte interesantă în România. În 2024, când vor fi alegerile, vor fi alţi oameni. (....) Este o perioadă de segregare, împărţire", a mai spus Romeo Popescu.

Când se termină pandemia

"Nu ştiu dacă se termină exact pe 1 iunie. Pot să spun că se termină în iunie, dar nu ştiu ce dată. Dacă stau să fac nişte calcule, pot să văd. (...) Fiind un an sinteză (n.r. - 2022) tragem concluzia. Şi când tragem concluzia? În luna a şasea, pentru că luna a şase e şase conform anului, iar şase într-o particularitate macro şi cu şase într-o particularitate micro – că e a şasea...”, a spu numerologul.

"Tot ceea ce începe se termină la un număr impar. Întotdeauna se termină la un număr impar. Şi noi ştim aşa: a fost chestia asta cu valul 4, o să vină şi valul 5. Situaţia se pune în felul următor: e posibil ca toate lucrurile astea să se grăbească un pic. Dacă valul acesta 5 se termină – şi se va termina, logic – depinde cât ţine. În cazul în care se promovează valul 6, va veni şi 7. Niciodată nu o să se termine la un număr par, se va termina la un număr par. Problema nu este asta, ci manifestarea acestor lucruri care ţin de o formă de destabilizare a sentimentelor”, a mai explicat numerologul Romeo Popescu.

.Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

